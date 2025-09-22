Un processeur datant de 2019 fait un retour inattendu sur le marché. AMD a officiellement relancé son Athlon 3000G, un CPU dual-core d'entrée de gamme, d'abord au Japon. Proposé à environ 40 dollars (¥5,790), il arrive avec un nouvel emballage et un ventirad mis à jour, prouvant que même les vieilles architectures ont encore leur mot à dire dans un marché en constante évolution.

Quelles sont les caractéristiques de ce processeur "ressuscité" ?

Ne vous attendez pas à des miracles de performance. L'Athlon 3000G reste fidèle à sa fiche technique de 2019 : deux cœurs et quatre threads basés sur la première architecture Zen, une fréquence de 3,5 GHz, et une partie graphique intégrée Vega 3. Avec son TDP de seulement 35W, il est taillé pour des configurations bureautiques et multimédia très légères.

La nouveauté se situe sous le capot, avec une puce "Dali", un vrai dual-core plus économique à produire que l'ancienne version "Raven Ridge" qui consistait en une puce quad-core dont deux cœurs étaient désactivés.

Pourquoi relancer un CPU aussi ancien en 2025 ?

Cette décision n'a rien d'un accident, elle relève d'une stratégie délibérée. AMD continue de servir un marché très actif : celui des PC à très bas coût, assemblés sur la très populaire et increvable plateforme AM4.

Prolonger la vie de l'Athlon 3000G permet de proposer une solution ultra-économique à ceux qui montent une machine pour de la simple navigation web ou de la bureautique, en recyclant des cartes mères et de la RAM DDR4 devenues très abordables. C'est une pratique courante dans l'industrie, Intel faisant de même avec certaines de ses vieilles puces.

Quels sont les risques et les limites à connaître ?

Le principal piège de ce retour est la compatibilité. Bien que le processeur utilise le socket AM4, son grand âge peut poser problème.

En effet, de nombreuses cartes mères récentes, notamment celles équipées de chipsets de la série 500 (B550, A520), pourraient ne pas le supporter.

La mémoire de leur BIOS est souvent trop limitée pour contenir les informations de toutes les générations de processeurs AM4. Il est donc absolument crucial de vérifier la liste de compatibilité CPU sur le site du fabricant de la carte mère avant tout achat, sous peine de se retrouver avec un composant inutilisable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce processeur est-il bon pour le jeu vidéo ?

Absolument pas. Même en 2019, il était déjà très limité. En 2025, il est strictement réservé à des usages non-ludiques comme la bureautique, la navigation sur Internet ou le visionnage de vidéos. Sa partie graphique intégrée Vega 3 est incapable de faire tourner les jeux récents dans des conditions acceptables.

L'Athlon 3000G est-il overclockable ?

Oui, l'un de ses arguments de vente à l'époque était son coefficient débloqué, permettant un overclocking facile. Cependant, les gains de performance resteront très marginaux et ne transformeront pas sa nature de processeur d'entrée de gamme.

Où peut-on acheter ce "nouveau" Athlon 3000G ?

Pour le moment, ce relaunch a été observé principalement au Japon. Sa disponibilité en Europe n'a pas encore été confirmée, mais il n'est pas rare que ce type de produit finisse par apparaître sur certains marchés spécifiques via des importateurs ou des distributeurs spécialisés.