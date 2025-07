Ces puces "Shimada Peak" (leur petit nom de code) promettent des performances revues à la hausse pour des tâches gourmandes. Attendez-vous à les voir débarquer dès le 23 juillet chez les grands constructeurs comme Dell, HP, Lenovo et Supermicro, mais aussi chez les partenaires d'AMD pour les assembleurs passionnés. C'est le rendez-vous des machines de guerre, celles qui font tourner les rendus 3D complexes, les simulations les plus folles et les applications d'intelligence artificielle les plus exigeantes. Bref, du très lourd pour ceux dont le temps est de l'argent, et qui ont besoin d'une technologie de pointe à la hauteur de leurs ambitions.

Combien vous coûteront ces puces survitaminées ?

Si le 96 cœurs à plus de 11 000 $ vous donne des sueurs froides, sachez qu'AMD propose une gamme plus "accessible", enfin, pour des budgets professionnels s'entend. Le Threadripper Pro 9985WX, avec 64 cœurs, est affiché à 7 999 $. Le modèle 32 cœurs, le 9975WX, sera à 4 099 $, tandis que le 24 cœurs (9965WX) descendra à 2 899 $. L'entrée de gamme, le 16 cœurs 9955WX, reste tout de même à 1 649 $. Des prix à la hauteur des performances annoncées, notamment en rendu professionnel avec des outils comme Chaos V-Ray ou Adobe After Effects. AMD affirme même un gain de 49% sur des tests d'inférence d'IA face à la concurrence Intel sur le modèle 9995WX. Pour le détail, voici un aperçu des prix et configurations :

Modèle de processeur Prix (MSRP/SEP) Cœurs / Threads Fréquence Base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP (W) Threadripper Pro 9995WX $11,699 96 / 192 2.5 / 5.4 384 350 Threadripper Pro 9985WX $7,999 64 / 128 3.2 / 5.4 256 350 Threadripper Pro 9975WX $4,099 32 / 64 4.0 / 5.4 128 350 Threadripper Pro 9965WX $2,899 24 / 48 4.2 / 5.4 128 350 Threadripper Pro 9955WX $1,649 16 / 32 4.5 / 5.4 64 350

Quelle est la promesse d'AMD en matière de performances et d'IA ?

Avec cette nouvelle génération, AMD promet un bond en avant significatif. L'architecture Zen 5 apporte une amélioration de 16% des instructions par cycle (IPC) par rapport à la génération précédente (Storm Peak). Mais c'est surtout sur l'IA locale que les Threadripper Pro 9000 WX-Series sont censés briller, que ce soit pour le réglage fin de modèles, l'inférence ou le développement d'applications d'IA. AMD n'hésite pas à clamer des performances jusqu'à 2,4 fois supérieures à celles du Xeon w9-3595X d'Intel sur certains benchmarks de rendu, et 78% plus rapide sur Adobe After Effects. Pour accompagner ces bêtes de course, AMD propose deux chipsets : le TRX50, compatible avec les puces HEDT et Pro, et le WRX90, réservé aux modèles Pro, offrant jusqu'à 2 To de mémoire DDR5 et 128 lignes PCIe 5.0 utilisables. La puissance de calcul pour les tâches les plus lourdes est à portée de main.

L'arrivée des Threadripper Pro 9000 va-t-elle secouer le marché des stations de travail ?

Sans aucun doute. En offrant de telles performances, notamment dans des domaines aussi cruciaux que le rendu professionnel et le développement d'IA, AMD consolide sérieusement sa position face à Intel sur le segment des stations de travail haut de gamme.

Les prix sont élevés, certes, mais ils correspondent à un marché de niche où la puissance est directement synonyme de productivité et de compétitivité. C'est le genre de lancement qui marque les esprits et qui force la concurrence à réagir. Pour les entreprises et les créateurs de contenu, c'est l'assurance d'avoir accès à des outils toujours plus performants pour repousser les limites de la création et de l'innovation. La Radeon AI Pro R9700, la carte graphique dédiée à l'IA, viendra compléter cette offre, d'abord via des systèmes pré-assemblés, puis en version standalone d'ici le troisième trimestre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les principaux modèles de la série Threadripper Pro 9000 WX et leurs prix ?



Les principaux modèles incluent le 9995WX (96 cœurs) à 11 699 $, le 9985WX (64 cœurs) à 7 999 $, le 9975WX (32 cœurs) à 4 099 $, le 9965WX (24 cœurs) à 2 899 $, et le 9955WX (16 cœurs) à 1 649 $.

Quand les processeurs Threadripper Pro 9000 WX-Series seront-ils disponibles ?



Ces processeurs seront disponibles à partir du 23 juillet, via les partenaires d'AMD et les fabricants d'ordinateurs comme Dell, HP, Lenovo et Supermicro.

Ces nouveaux processeurs sont-ils adaptés au développement d'IA ?



Oui, ils sont spécialement conçus pour les déploiements d'IA locaux, y compris l'entraînement de modèles, l'inférence et le développement d'applications d'intelligence artificielle, offrant des gains de performance notables.