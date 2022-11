Alors que les processeurs Ryzen série 7000 sont sortis depuis quelques jours, AMD procède déjà à une baisse de prix de l'ancienne génération aux USA.

AMD ne perd ainsi pas de temps outre atlantique et adapte la tarification de ses Ryzen séries 5000 pour faire un peu plus de place à sa nouvelle génération de puces. Une situation qui vise également à concurrencer un peu plus sur le marché par rapport à Intel.

Une baisse de prix pour mieux occuper le marché

Nombre d'utilisateurs sont ainsi échaudés par la nécessité de changer de carte mère et de RAM pour profiter des CPU de dernière génération, tant chez Intel que chez AMD. La marque tente donc de récupérer des parts de marché en misant sur son ancienne génération.

Les baisses de prix annoncées vont jusqu'à 250$. On peut ainsi désormais voir le Ryzen 5800X3D passer de 449 à 329$ seulement... Un beau geste quand on constate sur les benchmarks que le processeur d'AMD vient volontiers jouer des coudes avec le Core i7 13700K dans les jeux.

Actuellement, l'Europe n'est pas encore concernée pour ce réajustement tarifaire, mais nous pourrions en profiter malgré tout dans les semaines qui viennent, de quoi envisager plus sérieusement de changer de configuration pour Noël.