AMD Ryzen 7000 : la génération des processeurs Zen 4 mise sur l'efficacité énergétique

AMD officialise sa nouvelle série de processeurs Ryzen 7000 profitant de l'architecture Zen 4 avec gravure en 5 nm et toujours de solides ambitions en matière de performance par watt.

Pré-annoncés durant le Computex 2022, les processeurs Ryzen 7000 sont désormais complètement présentés par AMD et constituent la première série à profiter des nouveaux coeurs Zen 4 exploitant une gravure en 5 nm (TSMC).

La nouvelle architecture offre un IPC (Instruction per cycle) amélioré de 13% par rapport à Zen 3 et assure une nouvelle montée en fréquences, jusqu'à 5,7 GHz (en boost) pour le plus haut membre de la série.

AMD confirme le support du jeu d'instructions AVX-512, ce qui devrait améliorer les performances pour les tâches d'intelligence artificielle. Les processeurs sont organisés en chiplets CCD de 8 coeurs Zen 4.

Le passage au 5 nm permet de réduire l'empreinte du coeur Zen 4 de 18% par rapport à Zen 3 et d'offrir (avec les optimisations d'architecture) des performances améliorées de 29% en single thread.

La philosophie derrière Zen 4 est l'efficience énergétique plutôt que la recherche de performance brute, ce qui fait dire à AMD que sa nouvelle plate-forme offre jusqu'à plus de 60% de consommation d'énergie en moins à même performance par rapport à Zen 3 ou jusqu'à 49% de performance en plus à même puissance. Autant de valeurs synthétiques qui demanderont à être confirmées.

Le lancement des Ryzen 7000 est aussi l'occasion de dévoiler le socket AM5 qui va assurer le support de la RAM DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5, ainsi que des chipsets AMD X670 et B660 et leur variation Extreme.

Quatre processeurs Ryzen 7000 en Zen 4

Comme dévoilé depuis des semaines dans les fuites, quatre processeurs Ryzen 7000 constitueront la nouvelle famille :

AMD Ryzen 9 7950X : 16 coeurs / 32 threads, 4,5 GHz / 5,7 GHz, 170W

: 16 coeurs / 32 threads, 4,5 GHz / 5,7 GHz, 170W AMD Ryzen 9 7900X : 12 coeurs / 24 threads, 4,7 GHz / 5,6 GHz, 170W

: 12 coeurs / 24 threads, 4,7 GHz / 5,6 GHz, 170W AMD Ryzen 7 7700X : 8 coeurs / 16 threads, 4,5 GHz / 5,4 GHz, 105W

: 8 coeurs / 16 threads, 4,5 GHz / 5,4 GHz, 105W AMD Ryzen 5 7600X : 6 coeurs / 12 threads, 4,7 GHz / 5,3 GHz, 105W

Les processeurs seront accompagnés d'un iGPU RDNA 2 basique et nécessiteront d'être associés à un GPU dédié puissant.

Le chef de file est donc le Ryzen 9 7950X armé de ses 16 coeurs Zen 4 et capable d'atteindre 5,7 GHz en boost (sur un coeur), soit un peu plus que la démo du Computex à 5,5 GHz.

Son tarif fixé à 699 dollars est finalement positionné 100 dollars de moins que le Ryzen 9 5950X de fin 2020, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La grille tarifaire s'étire ensuite comme suit pour les autres processeurs: 7900X à 549 dollars (même tarif que le 5900X), 7700X à 399 dollars (un peu moins que le 5700X) et 7600X à 299 dollars.

La commercialisation des processeurs Ryzen 7000 débutera comme anticipé le 27 septembre (qui est aussi la fenêtre d'annonce attendue des processeurs concurrents Intel Raptor Lake / Intel Core de 13ème génération) tandis que les chipsets commenceront à arriver en octobre.