Avec l'architecture de coeur Zen 4, AMD a mis en avant l'efficience énergétique plutôt que les performances brutes pour convaincre. Ce savoir-faire technique s'est étendu à toutes les gammes de processeurs de la firme, des processeurs Ryzen grand public aux processeurs Epyc pour datacenters.

L'heure est bientôt venue de passer à la génération suivante. L'architecture Zen 5 est encore méconnue mais des informations détournées promettent déjà une montée de l'IPC (Instruction per cycle) de 10 à 15% et une gravure en 4 et 3 nm, assurant une nouvelle progression des performances pour une consommation d'énergie réduite.

Les processeurs Zen 5 pour PC de bureau déjà en production

Si on la retrouvera dans de futurs processeurs pour serveurs Epyc Turin, l'architecture Zen 5 d'AMD s'invitera également dans les processeurs grand public de la famille Ryzen 8000, portant le nom de code Granite Ridge.

Une roadmap évoque les caractéristiques de l'architecture Zen 5

Selon les leakers spécialistes du suivi des projets d'AMD, la production de masse des processeurs Granite Ridge en Zen 5 aurait débuté, ce qui suggère un lancement pas trop lointain, vers le milieu de l'année.

La nouvelle architecture restera compatible avec le socket AM5 utilisé par les actuels Ryzen 7000 et elle n'échappera pas à la logique d'enrichissement des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning qui constituent un passage obligé chez tous les concepteurs de processeurs.

Concurrents directs d'Intel Arrow Lake

Les processeurs Ryzen 8000 Granite Ridge devraient se confronter frontalement avec les processeurs Arrow Lake d'Intel, eux-même gavés d'IA et armés d'un socket LGA1851.

Selon les habitudes d'AMD, une annonce pour le salon Computex de Taipei en juin puis une commercialisation sur le troisième trimestre semblent le plus probable. L'architecture Zen 5 se retrouvera ensuite dans les processeurs Strix Point pour PC portables en 2025, avant d'essaimer dans toutes les catégories de processeurs d'AMD.