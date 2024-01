Avec sa stratégie consistant à rattraper son retard en matière de noeuds de gravure, le groupe Intel va enchaîner les lancements de nouveaux processeurs profitant de gravures plus fines à un rythme rapide.

Les processeurs Meteor Lake profitant du procédé Intel 4 (gravure 7 nm) viennent d'être lancés parallèlement aux Raptor Lake Refresh (restés en 10 nm) et la firme prépare déjà la suite.

Cela prendra la forme des familles de processeurs Arrow Lake (version desktop et laptop) dès cette année puis Lunar Lake (version mobile) un peu plus tard. Arrow Lake (Intel Core de 15ème génération) poussera l'avantage des actuels Meteor Lake du côté des PC de bureau gaming avec l'atout de capacités IA renforcées.

Arrow Lake / Lunar Lake, les atouts d'Intel en 2024

On devrait trouver des processeurs avec coeurs puissants Lion Cove et coeurs économiques Skymont et Crestmont, le tout associé à une partie graphique Intel Alchemist+ (Intel Xe-LPG+).

De son côté, Lunar Lake devrait profiter de coeurs P-Core Lion Cove et E-Core Skymont, avec une partie graphique de nouvelle génération Intel Xe2-LPG. Et, surprise pour le salon CES 2024 de Las Vegas, Intel n'a pas hésité à montrer un processeur mobile Lunar Lake en public, au lieu d'une simple démonstration avec un matériel anonymisé, soulignant sa confiance dans ses prochains composants.

L'image du processeur avait de toute façon déjà fuité dans une vidéo diffusée (sans doute par erreur) par Intel puis rapidement retirée ensuite. Lunar Lake reste en bonne partie un mystère, la firme de Santa Clara en ayant encore très peu dit à son sujet.

Le processeur Lunar Lake montré avant l'heure

Le site AnandTech note que le processeur embarque directement deux modules DRAM (a priori de la LPDDR5X) intégrés aux côtés du CPU lui-même, ce qui devrait permettre d'obtenir des designs affinés, à l'image de ce que propose Apple avec ses SoC ARM Apple Mx qui utilisent déjà ce procédé.

Le processeur Intel Lunar Lake montré en avance au CES 2024

(credit : Tom's Hardware)

Intel n'a pas manqué de pré-annoncer une amélioration significative de l'IPC (Instruction per Cycle) pour Lunar Lake, ainsi que des performances IA triplées grâce au travail conjoint du GPU et du NPU.

Les années 2024, avec Arrow Lake et Lunar Lake, et 2025 avec Panther Lake, devraient donc être riches côtés processeurs x86 chez Intel, à la faveur du rattrapage technologique sur les noeuds de gravure, au point de revenir sur les actuels leaders mondiaux, TSMC et Samsung.