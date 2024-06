Arrivé après Nvidia et ne cherchant pas forcément à concurrencer frontalement son concurrent mais plutôt à se faire une place sur le marché en ébullition des accélérateurs graphiques dédiés à l'IA, AMD a annoncé une extension de sa gamme de produits Instinct MI300X pour le salon Computex 2024 de Taipei.

Encore très loin du champion Nvidia dans ce domaine, AMD n'en profite pas moins de l'effervescence autour de l'IA pour renforcer ses positions avec un nouveau composant Instinct MI325X venant compléter sa gamme.

Une solide roadmap jusqu'en 2026

La différence essentielle par rapport au MI300X vient de la bascule vers la mémoire rapide HBM3E (contre HBM3 pour le MI300X) qui porte la bande passante mémoire à 6 To/s et permet de faire passer la quantité de mémoire à un maximum de 288 Go au lieu de 192 Go précédemment.

Pour le reste, les caractéristiques sont identiques avec le même nombre d'unités de calcul, le même bus mémoire et une puissance de traitement similaire à 163,4 TFLOPS en précision FP32.

L'architecture graphique est toujours de type cDNA 3 (la variante pro de RDNA 3) mais AMD en a profité pour préparer le terrain en évoquant un composant Instinct MI350 avec architecture modernisée cDNA 4 pour 2025 et offrant jusqu'à 35% de performance en inférence supplémentaire par rapport à cDNA 3.

Au-delà, la firme lancera en 2026 une série MI400 qui passera cette fois à une architecture cDNA Next. Les changements de dénomination suggèrent une évolution profonde dans deux ans.

AMD, le fournisseur alternatif et crédible en matière de composants IA

AMD donne ainsi aux marchés et aux clients le signal d'une roadmap solide et soutenue dans le temps, ce qui ne peut que rassurer les investisseurs et amener les clients potentiels à se tourner vers ses gammes dont le suivi semble assuré dans le temps.

Face à Nvidia qui détient plus de 80% de part de marché sur les accélérateurs graphiques mais dont les composants sont très convoités et difficiles d'accès si l'on n'est pas un très grand groupe aux moyens financiers et au poids économique conséquents, AMD a tout intérêt à jouer la carte du fournisseur alternatif lui permettant de se positionner durablement sur un segment à la croissance très forte.

AMD a fait du salon Computex 2024 le point de départ de multiples annonces, des processeurs Ryzen 9000 et Ryzen AI 300 en Zen 5 aux processeurs Epyc de 5ème génération (nom de code Turin), également sous Zen 5.