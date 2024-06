Le salon Computex 2024 de Taipei constitue bien le point de départ des premiers processeurs d'AMD utilisant la nouvelle architecture Zen 5. Portant le nom de code Granite Ridge, ils représenteront la famille AMD Ryzen 9000 pour les puces destinées au PC de bureau, après les Ryzen 9000 en Zen 4 lancés en 2022.

AMD confirme pour Zen 5 une amélioration de l'IPC (Instruction per cycle) de 16% par rapport à Zen 4 et la firme fait du Ryzen 9 9950X, le chef de file de la nouvelle série, "le processeur grand public le plus rapide du marché".

Destinée aux tâches créatives et aux jeux, la série Ryzen 9000 saura tout faire en mieux que la génération précédente en continuant d'utiliser le socket AM5 et avec les atouts de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe Gen 5 tout en conservant les configurations allant de 6 coeurs / 12 threads à 16 coeurs / 32 threads et une partie graphique RDNA 2.

AMD Ryzen 9000 : nouvelle progression des performances

Quatre processeurs Ryzen 9000 en Zen 5 sont annoncés :

AMD Ryzen 9 9950X 16 coeurs / 32 threads, jusqu'à 5,7 GHz, 170W

AMD Ryzen 9 9900X 12 coeurs / 24 threads, jusquà 5,6 GHz, 120W

AMD Ryzen 7 9700X 8 coeurs / 16 threads, jusqu'à 5,5 GHz, 65W

AMD Ryzen 5 9600X 6 coeurs / 12 threads, jusqu'à 5,4 GHz, 65W

AMD met en avant des gains de performance variables en jeu par rapport au processeur Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh), jusqu'à 20%, et encore plus importants sur les tâches de productivité, jusqu'à +56%, en n'oubliant pas qu'Intel prévoit de lancer la 15ème génération des Intel Core (Arrow Lake) d'ici la fin de l'année.

AMD va profiter de la fenêtre des prochains trimestres pour installer sa nouvelle gamme Zen 5 : les processeurs AMD Ryzen 9000 seront lancés dès le 31 juillet 2024.

AMD Ryzen 300 AI : cap sur les AI PC

Mais ce n'est pas la seule annonce autour de Zen 5 puisque AMD présente également la série de processeurs AMD Ryzen AI 300 de 10 ou 12 coeurs Zen 5 et cadencée à 5 ou 5,1 GHz destinée aux PC portables premium.

Outre le CPU Zen 5, elle bénéficie d'une partie graphique optimisée RDNA 3.5 sous la forme des GPU AMD Radeon 880 ou 890M et d'un moteur IA dédié s'appuyant sur l'architecture xDNA 2.

Il s'agit des APU portant le nom de code Strix Point déjà aperçus à plusieurs reprises dans des fuites et qui répondent aux exigences des AI PC avec 50 TOPS de puissance de traitement IA.

Les processeurs Ryzen AI 300 sont annoncés comme " Copilot+ " ready et pourront répondre aux besoins de productivité, créativité, gaming, tout en assurant une solide autonomie. Ils permettront l'intégration d'IA génératives dans les PC avec une partie du fonctionnement en local pour plus de réactivité et de sécurité.

La disponibilité des processeurs Ryzen AI 300 interviendra durant le troisième trimestre avec l'arrivée des premiers PC portables équipés dont certains sont déjà présentés sur le salon Computex 2024.