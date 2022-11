AMD a donc profité d'un événement spécial pour officialiser ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX séries 7000. Des cartes qui inaugurent la nouvelle architecture RDNA 3 en chiplet, et comme le veut la tradition, ce sont les deux cartes les plus haut de gamme (pour l'instant) qui ont été dévoilées.

La marque a ainsi levé le voile sur deux monstres : les Radeon RX 7900 XT et 7900 XTX. Et force est de constater qu'AMD a délibérément laissé Nvidia lancer ses propres RTX 4000 avant elle pour profiter des premiers retours d'expérience des utilisateurs et peaufiner ses propres cartes.





AMD tacle Nvidia

AMD a d'emblée marqué les différences de ses cartes avec son principal concurrent : les Radeon RX 7900 XT et XTX sont qualifiées d '"Easy Upgrade" : elles conservent la même empreinte au sein du PC ou presque : 28,7 cm de long pour 2,5 emplacements PCI Express là où la RTX 4090 occupe jusqu'à 4 slots.

Pas de connecteur 12VHPWR à problème, AMD mise sur de traditionnels connecteurs 8 broches (2 connecteurs). Mieux encore, AMD intègre du DisplayPort 2.1 pour prendre en charge les écrans 8K en 165 Hz ou 4K à 480 Hz là où Nvidia se limite à du DisplayPort 1.4... Autre point qui fait mouche : les pilotes Adrenalin seront diffusés par la marque sans contraindre les utilisateurs à créer un compte en ligne comme l'exige le Nvidia GeForce Experience...

Le ton est donné, place aux caractéristiques...

Une belle amélioration des performances

AMD a donc commencé par dévoiler la Radeon RX 7900 XTX, une carte qui exploite la puce Navi31 avec 58 milliards de transistors et profite d'une gravure en 5nm pour son module principal et 6 nm pour les modules mémoires. On évoque une puissance brute de 61 TFLOPs pour une consommation relativement limitée de 355W.

Elle embarque 96 unités de calcul pour autant d'accélérateurs Ray Tracing, une fréquence de 2,3 Ghz et 24 Go de GDDR6. AMD évoque 139 FPS de moyenne sous Call of Duty Modern Warfare II en 4K réglages au max.

On n’est pas encore au niveau de puissance d'une RTX 4090 (autour des 100 TFlops), mais AMD cible davantage le segment des RTX 4080.

La RX 7900XT est légèrement moins puissante que son ainée avec 84 unités de calcul, une fréquence de 2 Ghz, et 20 Go de GDDR6.

Un prix qui devrait faire mouche

Là où AMD risque de séduire les joueurs, c'est au niveau des prix qui s'annoncent bien loin de ceux pratiqués par Nvidia pour des performances comparables puisque l'on devrait rester sous les 1000$.

AMD en a également profité pour annoncer développer son alternative au DLSS 3 de Nvidia. La technologie FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution 3) sera lancée l'année prochaine avec des performances comparables à la technologie de Nvidia

La Radeon RX 7900 XT est annoncée au prix de vente conseillé de 899 dollars contre 999$ pour la RX 7900 XTX, le tout hors taxes. Il faudra donc tabler sur environ 1100 et 1200€ en France. Le lancement des cartes est prévu dans le courant du mois de décembre.

Il se murmure déjà qu'une Radeon RX 7950 XT est en préparation pour venir chatouiller la RTX 4090 de Nvidia.