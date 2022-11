La semaine dernière, plusieurs utilisateurs rapportaient avoir rencontré un problème inquiétant avec leur toute nouvelle carte graphique haut de gamme Nvidia GeForce RTX 4090. Indépendamment de la marque de cette dernière, il semblait qu'un problème touche le fameux connecteur 12VHPWR.

Plusieurs utilisateurs partageaient ainsi des photos de leur connecteur ayant surchauffé ou même totalement brûlé. En fonction des cas, les cartes graphiques se sont montrées inopérantes et Nvidia a rapidement demandé aux constructeurs tiers de récupérer les cartes concernées afin de mener une enquête visant à définir pourquoi cette avarie intervient.

Le monde du gaming s'est emparé de l'affaire et cherche ainsi à comprendre, depuis, comment cela a pu arriver. Une chose est certaine, la RTX 4090 n'a pas de défaut de fabrication : toutes les marques partenaires de Nvidia ont validé l'utilisation du port 12HVPWR et les circuits d'alimentation associés.

L'adaptateur 16 pins en cause

Le problème se trouverait plutôt au niveau des câbles d'alimentation. Plus globalement, c'est l'adaptateur 16-pins qui serait en cause : lorsqu'il n'est pas branché correctement ou si le câble est tordu trop près du connecteur (ce qui arrive souvent compte tenu de la rigidité de l'adaptateur et du peu d'espace laissé entre la carte graphique et le panneau latéral des boitiers), ce dernier vient à chauffer du fait d'une perturbation du courant envoyé vers la carte.

La surchauffe intervient en quelques minutes à plusieurs heures, en fonction des contraintes appliquées à l'adaptateur, mais également en fonction de l'adaptateur lui-même.

Car fort heureusement, tous les adaptateurs ne sont pas défaillants non plus... À vrai dire il en existe beaucoup, mais on note que certains sont capables de gérer une tension de 300 V quand d'autres se limitent à 150 V... Problème : les adaptateurs en 150 V présentent parfois des défauts de soudures.

150 ou 300 V : la différence

Comment ce défaut de soudure peut-il arriver ? Et bien simplement parce que les techniques de soudure sont différentes : sur un adaptateur 150 V les câbles sont soudés par groupe, avec une grande surface tandis que sur les adaptateurs 300 V les soudures sont individuelles sur chaque câble. En quoi cela influe sur le problème évoqué ? Et bien en cas de contrainte mécanique appliquée au connecteur, les câbles soudés un à un sont plus résistants et souples que ceux soudés par lot.

Si vous disposez d'une GeForce RTX 4090, il est donc recommandé d'opter pour un adaptateur 300 V qui se veulent plus résistants à la torsion... Sauf que dans les faits, il est impossible de savoir quel type de connecteur est livré à l'achat d'une carte.

La meilleure recommandation est donc d'adopter les bons comportements avec l'adaptateur 12VHPWR et de surtout ne pas le tordre, quitte à laisser le panneau latéral de votre tour ouvert...

La bonne nouvelle reste que, selon GamerNexus, les adaptateurs 150V ne représenteraient que 7% des connecteurs livrés à ce jour.