Dans les cartes graphiques gaming, Nvidia a un peu tout écrasé avec sa série GeForce RTX 40, laissant peu d'espace pour son concurrent AMD. La gamme Radeon RX 7000 profitant de l'architecture RDNA 3 a été lancée fin 2022 avec des références en haut de gamme (Radeon RX 7900 XT et XTX) et en entrée de gamme (Radeon RX 7600).

Il reste à combler le segment intermédiaire là où Nvidia a déjà déployé toute sa gamme. Justement, des cartes graphiques Radeon RX 7700 et RX 7800 semblent être en approche et ont fait une apparition en benchmark.

Les GPU Navi 32 bientôt lancés

Selon les informations du leaker All_The_Watts!!, La RX 7700 obtient 15 465 points sur 3DMark Time Spy tandis que la RX 7800 grimperait à 18 197 points. La Radeon RX 7700 se trouverait ainsi un peu au-dessus de la RTX 4060 Ti 8 Go.

La Radeon RX 7800 se situerait quant à elle un peu au-dessus de la Radeon RX 6800 XT, même si cette dernière peut grimper beaucoup plus haut sur une grosse configuration.

Les valeurs sont à prendre avec quelques pincettes (et il s'agit peut-être de valeurs pour des versions non finalisées des GPU) mais elles suggèrent l'arrivée prochaine de ces deux cartes graphiques qui devraient embarquer un GPU Navi 32.

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead relève que les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7000 pourraient bien être lancées durant le mois de septembre 2023, avec une possible annonce pour le Gamescom 2023 fin août.

Y a-t-il encore de la place pour les Radeon RX 7700 / 7800 ?

La Radeon RX 7700 sera dotée de 12 Go de mémoire GDDR6 (en 19,5 Gbps) avec un bus 192-bit tandis que la Radeon RX 7800 profiterait de 16 Go de GDDR6 (19,5 Gbps aussi) avec un bus 256-bit. Cette dernière aurait un TBP de 260W et compterait 60 CU (Compute Units), contre 48 à 54 CU pour la RX 7700.

Présent dans ces cartes graphiques dédiées, le GPU Navi 32 sera aussi décliné en version mobile pour des PC portables gaming avec un positionnement haut de gamme.

Il reste à voir si ces nouvelles cartes graphiques gaming trouveront leur place dans un marché assez compliqué, entre baisse des ventes de PC et pléthore de GPU d'occasion. La question du prix sera sans doute une nouvelle fois assez sensible.