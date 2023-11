Avec la gamme de cartes graphiques Radeon RX 7000 dotées d'une architecture RDNA 3, le groupe AMD propose des GPU gaming qui peuvent rivaliser avec la GeForce RTX 4080 de Nvidia mais pas au-delà.

La très puissante (et très chère) RTX 4090 reste ainsi sans adversaire sur le segment premium des cartes graphiques gaming. Faute de concurrence surchauffée, le marché se détend et Nvidia va prendre le temps de poser une série RTX 40 Super toujours en Ada Lovelace avant de basculer sur une nouvelle génération GeForce RTX 50 utilisant une nouvelle architecture Blackwell et une gravure en 3 nm, vers fin 2024 ou plus sûrement en 2025.

De son côté, AMD passera logiquement à une nouvelle gamme Radeon RX 8000 avec architecture RDNA 4 poursuivant vraisemblablement la stratégie d'une efficience énergétique préférée à une performance brute.

Une gamme Radeon RX 8000 orientée vers le milieu de gamme ?

Les détails sont encore rares concernant cette future gamme de cartes graphiques gaming mais la chaîne Youtube Moore's Law is Dead (MLID) avance toute de même quelques informations.

Selon ses sources, AMD ne cherchera pas à faire des cartes graphiques Radeon RX 8000 des bêtes de course. Avec leur architecture RDNA 4, elles surpasseront l'actuelle Radeon RX 7900 XT en RDN3 mais il reste à voir si elles iront au-delà de la future GeForce RTX 4080 Super que doit annoncer Nvidia début janvier 2024.

Sachant que cette dernière devrait offrir moins de 10% de performances en plus par rapport à la RTX 4080 standard, il semble que la gamme Radeon RX 8000 n'ira pas tenter sa chance en haut de gamme et devrait se concentrer sur le milieu et l'entrée de gamme en ne proposant que des GPU Navi 43 et Navi 44 et en se passant donc des solutions supérieures Navi 41 et Navi 42.

L'efficience plutôt que la performance

MLID table sur des tarifs de milieu de gamme, ce qui donnerait des cartes graphiques RDNA 4 vers 400 à 600 dollars. La chaîne Youtube indique également que la prochaine série de GPU gaming d'AMD pourrait rester en retrait de l'architecture Ada Lovelace de Nvidia en matière de rendu en ray tracing et rastérisation.

AMD avait déjà indiqué que sa stratégie ne la poussait pas forcément vers les performances graphiques extrêmes si c'était au prix d'une consommation d'énergie également hors du commun.

Toutefois, dans ces conditions, Nvidia aura beau jeu de mettre en avant ses très puissantes cartes graphiques aux performances d'exception et il reste à voir si les joueurs seront sensibles aux charmes de cartes graphiques AMD Radeon RX 8000 plus équilibrées.

La date de lancement des Radeon RX 8000 en RDNA 4 étant toujours inconnue, il reste du temps pour confirmer ou non s'il s'agit bien de la stratégie d'AMD pour l'année à venir.