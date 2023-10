L'architecture graphique Ada Lovelace a donné aux cartes graphqiues GeForce RTX 40 de Nvidia des performances fortement relevées par rapport à la génération précédente, au point que le concurrent AMD n'a pas cherché à rivaliser sur les points les plus hauts de la gamme.

La RTX 4090 est ainsi sans rivale et offre du temps à Nvidia pour préparer l'architecture suivante Blackwell. La rumeur veut que la gamme GeForce RTX 50 n'arrive pas avant 2025, ce qui pourrait laisser de la place pour une gamme intermédiaire RTX 40 Super l'an prochain.

Sans avoir encore de confirmation directe, les rumeurs se sont multipliées concernant cette gamme potentielle, donnant quelques indications sur les caractéristiques à attendre.

Une première idée des RTX 4080 Super et RTX 4070 Super

Trois modèles sont déjà plus ou moins anticipés : RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super, et de nouveaux détails émergent sur deux d'entre elles, précisant une partie de la configuration.

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080 Super passerait ainsi à un GPU AD102 (comme la RTX 4090 mais allégé) et basculerait de 16 Go actuellement à 20 Go de mémoire GDDR6X, avec également un bus mémoire de 320-bit (au lieu de 256-bit).

Il reste à voir s'il s'agit bien d'un modèle Super ou bien d'une RTX 4080 Ti qui complèterait la gamme RTX 40 actuelle.

De son côté, la RTX 4070 Super, si elle existe, passerait à un GPU plus puissant AD103 (au lieu de AD104) avec 16 Go de mémoire et un bus passant à 256-bit (au lieu de 192-bit).

Encore beaucoup de flou

Il ne s'agit encore bien sûr que de rumeurs pas du tout confirmées par Nvidia mais leur provenance, dans certains cas de leakers reconnus, suggèrent que quelque chose se prépare en coulisse.

Le site Tom's Hardware se demande si la RTX 4080 Super n'est pas calibrée pour se trouver juste en-dessous des critères des restrictions d'exportation américaines afin de pouvoir être malgré tout proposée en Chine.

Nvidia a beaucoup à perdre des nouvelles réglementations durcies visant les composants IA exportables vers la Chine et continuerait d'adapter ses produits pour tenter de continuer de générer des revenus de cet immense marché.