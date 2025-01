Le salon CES 2025 de Las Vegas a permis à Nvidia de dévoiler ses premières cartes graphiques GeForce RTX 50 avec architecture Blackwell et à AMD de présenter son architecture RDNA 4 et d'évoquer les cartes graphiques qui en profiteront dans la famille Radeon RX 9000.

La firme ne s'est pas trop étendue sur les caractéristiques de ses futures cartes graphiques Radeon RX 9070 XT et Radeon RX 9070 qui conservent ainsi une part de leur mystère.

On sait qu'elles profiteront d'un GPU Navi 48 avec 16 Go de mémoire GDDR6 mais AMD doit en faire une présentation plus détaillée qui dira tout sur leurs caractéristiques et leur prix.

Les Radeon RX 9000 pas avant la fin du premier trimestre

Et alors que Nvidia donnera le coup d'envoi de la GeForce RTX 5090 et RTX 5080 dès le mois de janvier, il faudra être un peu plus patient pour les cartes graphiques Radeon RX 9000.

David McAfee, responsable des divisions Ryzen et Radeon, confirme une fenêtre de lancement pour le mois de mars 2025. Il ne donne pas de raison pour ce qui semble être un retard imprévu.

Des reviewers ont déjà reçu des exemplaires des cartes graphiques RDNA 4 en décembre et les observateurs s'attendaient à un lancement dès le mois de janvier, les revendeurs ayant déjà commencé à faire des stocks.

Retarder pour affiner la stratégie tarifaire

En se laissant plus de temps, AMD se donne également la possibilité d'affiner sa grille tarifaire, sachant que les cartes graphiques RTX 5070 Ti et RTX 5070, qui seront les vraies concurrentes des Radeon RX 9000, seront lancées en février.

AMD n'a rien à opposer aux puissantes RTX 5090 et RTX 5080 de Nvidia et il n'est vraisemblablement pas dans son intérêt de lancer au même moment ses propres cartes graphiques plutôt orientées milieu de gamme.

Pour l'heure, les estimations portent sur un tarif de autour de 500 à 550 dollars pour la Radeon RX 9070 XT et moins de 500 dollars pour la Radeon RX 9070. Mais ce sera à confirmer.