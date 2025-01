Tout ou presque a été dit sur les cartes graphiques GeForce RTX 50 de Nvidia ces derniers mois à la suite de multiples fuites sur internet. Comme attendu, la firme a fait les présentations officielles pour le salon CES 2025 de Las Vegas, en livrant l'information qui manquait encore : les prix.

La nouvelle série exploite l'architecture Blackwell, après Ada Lovelace, déjà à l'oeuvre dans les accélérateurs IA B200 de la marque, et profite de Tensor Cores de 5ème génération et de RT Cores de 4ème génération pour pousser les performances plus avant.

Blackwell peut apporter une performance graphique multipliée par 1,5 par rapport à Ada Lovelace et une capacité de traitement IA multipliée par 3 dans sa version totalement déployée du GPU GB202.

Blackwell permet également d'introduire la technique d'upscaling DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) avec l'utilisation de l'IA pour compléter les frames et renforcer la qualité du rendu.

Nvidia pourra déjà compter sur un ensemble de 75 jeux compatibles au lancement de la fonctionnalité, tandis que Nvidia Reflex 2 promet de réduire encore les temps de latence dans les jeux en analysant les mouvements de la souris.

Nvidia GeForce RTX 5090, la puissance débridée

Là où la concurrence reste calée sur le milieu de gamme, les cartes graphiques RTX 50 de Nvidia proposent une expérience haut de gamme avec notamment la GeForce RTX 5090 et ses 92 milliards de transistors intégrés dans son GPU GB202 de 21 760 coeurs CUDA et épaulé par 32 Go de mémoire GDDR7, une première.

Elle atteint 1,79 Go/s de bande passante mémoire grâce à son bus 512-bit mais elle demandera aussi un énorme TDP de 575W (tout de même 125W de plus que la RTX 4090) mais conserve un design dual slot dans sa version Founders Edition grâce à la présence d'une chambre à vapeur, alors que la génération précédente dépassait les 3 slots.

Tout vient évidemment à un tarif hors du commun, de 1999 dollars / 2349 € qui en fera toujours un produit d'exception et sans équivalent sur le marché, disponible à partir du 30 janvier 2025.

Nvidia GeForce RTX 5080, en 16 Go GDDR7

A peine plus raisonnable, la carte graphique GeForce RTX 5080 passe sur un GPU GB203 de 10 752 coeurs CUDA avec 16 Go de mémoire GDDR7 (pas de traces d'une version avec 24 Go de GDDR7) et un bus de 256-bit lui assurant une bande passante de 960 Go/s.

Elle aussi demandera de la puissance : 360W, soit 40W de plus que la RTX 4080, pour un tarif de 999 dollars / 1179 € et une disponibilité à partif du 30 janvier 2025.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, une valeur sûre

Nvidia avait bien une troisième carte graphique à présenter sous la forme de la GeForce RTX 5070 Ti qui constituera l'option au meilleur rapport qualité / prix. Elle est équipé d'un GPU GB203 allégé de 8960 coeurs CUDA et associé à 16 Go de mémoire GDDR7 en 28 Gbps (contre 30 Gbps pour la RTX 5080).

Avec le bus mémoire 192-bit, elle atteint une bande passante de 896 Go/s pour un TDP de 300W. Elle sera lancée durant le mois de février au prix de 749 dollars / 884 €.

Nvidia GeForce RTX 5070, la descente en gamme

Nvidia a enfin évoque la GeForce RTX 5070 avec GPU GB205 de 6144 coeurs CUDA et associé à 12 Go de mémoire GDDR7 et bus 192-bit pour une bande passante de 672 Go/s.

Sa puissance est ramenée à 250W et son lancement est également prévu pour le mois de février 2025 au tarif de 549 dollars / 649 €.

D'autres modèles, RTX 5060 Ti et/ou RTX 5060, seront vraisemblablement annoncés plus tard. Nvidia en a profité pour dévoiler également sa gamme de cartes graphiques RTX 50 pour PC portables.

Le chef de file sera la RTX 5090 Mobile avec un GPU GB203 de 10 496 coeurs CUDA associé à 24 Go de GDDR7 et un bus 256-bit pour un TGP de 150W. Nvidia proposera également des RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 pour les PC portables.

Tous les GPU mobiles resteront compatibles avec la nouvelle technique DLSS 4. Les premiers PC équipés devraient faire leur apparition à partir du mois de mars 2025.