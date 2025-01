Le salon CES 2025 de Las Vegas a permis à AMD d'officialiser sa nouvelle architecture graphique RDNA 4 ainsi que les premières cartes graphiques de nouvelle génération qui en profiteront : les Radeon RX 9070 XT et Radeon RX 9070.

Toutefois, peu de détails ont été fournis pour ces deux GPU, une présentation plus détaillée devant intervenir plus tard. Les leakers sont déjà sur le coup et permettent d'en savoir plus sur cette gamme qui se concentrera cette année sur le milieu de gamme, laissant le concurrent Nvidia occuper les hautes sphères du secteur avec ses cartes graphiques RTX 5090 et RTX 5080 sous architecture Blackwell et avec VRAM GDDR7.

16 Go de GDDR6, GPU Navi 48

Dans le cas de la série Radeon RX 9000 en RDNA 4, AMD restera sur 16 Go de mémoire GDDR6, laissant de la marge au-delà des 8 Go désormais quasiment insuffisants pour profiter des derniers jeux.

Elles sont accompagnées d'un bus mémoire 256-bit, ce qui portera leur bande passante à 640 Go/s, loin des 800 Go/s d'une RTX 5080 ou de 1,7 To/s de la RTX 5090 mais l'enjeu est ailleurs.

Les cartes graphiques exploitent un GPU Navi 48 gravé en 4 nm de 4096 coeurs (64 CU) pour la version XT et de 3584 coeurs (56 CU) pour le modèle non XT. Les fréquences tournent autour de 2 à 2,4 GHz en version de base et grimpent entre 2,5 et 3 GHz en boost.

Présentation complète et lancement dès ce mois-ci ?

Le décalage de fréquence entre les deux cartes graphiques devrait avoir un effet bénéfique sur la consommation d'énergie de la Radeon RX 9700 mais les données de TDP / TGP ne sont pas encore connues.

La carte graphique Radeon RX 9070 déjà disponible chez certains revendeurs

(credit : Videocardz)

Tandis qu'AMD a indiqué implicitement que la série Radeon RX 9000 aura droit à un événement dédié à distance du salon CES pour faire plus ample connaissance, l'apparition des GPU RDNA 4 chez plusieurs revendeurs suggère que l'attente ne devrait pas être très longue, ni pour la présentation ni pour la commercialisation qui pourrait démarrer dès ce mois de janvier.