AMD vient un peu plus bousculer Nvidia sur le terrain des cartes graphiques et ce n'est pas avec un nouveau GPU, mais une simple optimisation logicielle. Des tests récents de Hardware Unboxed révèlent que la Radeon RX 9070 XT a vu ses performances s'améliorer considérablement. En comparant les pilotes de lancement (Adrenalin 25.3.1) avec les plus récents (Adrenalin 25.6.3), la carte affiche une progression moyenne de 9 % en 1440p sur une sélection de 16 jeux. Cette évolution permet à la RX 9070 XT de dépasser désormais la RTX 5070 Ti de Nvidia, qui, elle, n'a connu qu'une hausse de 2,5 % sur la même période. C'est une excellente nouvelle pour les joueurs qui ont misé sur la carte d'AMD, ou ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas.

Comment les pilotes AMD ont-ils transformé la RX 9070 XT ?

L'impact des mises à jour est spectaculaire. Dans des titres comme Marvel's Spider-Man Remastered, la carte graphique AMD gagne 27 % de performances en 1440p, passant de 169 à 214 FPS, alors même qu'elle affichait 8% de performances en moins que sa concurrente chez Nvidia au lancement.. Counter-Strike 2 et Hogwarts Legacy enregistrent également des hausses impressionnantes, respectivement de 23 % et 18 %. Sur l'ensemble des jeux testés, la RX 9070 XT atteint désormais une moyenne de 126 images par seconde, contre 122 pour la RTX 5070 Ti. Ces chiffres confirment que les premiers pilotes pour l'architecture RDNA 4 n'étaient pas pleinement optimisés pour le 1440p. La découverte de ce potentiel, propre à la technologie AMD, souligne l'importance des optimisations post-lancement.

Quel impact sur le segment haut de gamme et le rapport qualité-prix ?

Cette amélioration renforce drastiquement la position de la Radeon RX 9070 XT. Avant ces optimisations, elle était déjà une alternative viable, mais désormais, elle dispose de tous les atours pour se positionner devant l'initiative de Nvidia. En 4K, bien que les gains soient plus modestes (+4 %), la carte AMD égale les performances de la RTX 5070 Ti, atteignant 74 images par seconde en moyenne. Plus important encore, la RX 9070 XT est proposée à un tarif plus abordable, avec une différence d'environ 90 euros par rapport à la RTX 5070 Ti la plus accessible. Entre son prix et ses performances désormais rehaussées, la solution AMD devient particulièrement attractive pour les joueurs soucieux de leur budget. La situation montre également les efforts d'AMD pour assurer un certain suivi de son matériel, avec d'excellentes surprises à la clé.

Et le Ray Tracing dans tout ça ?

Il est crucial de noter que les tests effectués se concentrent principalement sur les jeux en rastérisation. Dans les scénarios où le Ray Tracing est activé, la RX 9070 XT affichait précédemment un retard de 25 % sur la RTX 5070 Ti.

Les tests réalisés ne se concentrent malheureusement pas sur les avancées du Ray Tracing sur la carte d'AMD. Mais il se pourrait qu'AMD dope les performances sur ce terrain très prochainement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les gains de performance spécifiques de la RX 9070 XT grâce aux nouveaux pilotes ?

La RX 9070 XT a enregistré une amélioration moyenne de 9 % en 1440p sur 16 jeux testés, avec des hausses notables allant jusqu'à 27 % dans certains titres, comme Marvel's Spider-Man Remastered.

La RX 9070 XT est-elle plus performante que la RTX 5070 Ti en 4K ?

En 4K, la RX 9070 XT égale désormais la RTX 5070 Ti, avec une moyenne de 74 images par seconde, soit une amélioration de 4 % par rapport à ses performances antérieures.

Ces optimisations concernent-elles aussi les jeux en Ray Tracing ?

Les tests cités se sont focalisés sur les jeux en rastérisation. Il n'y a pas d'information confirmée indiquant que les performances en Ray Tracing de la RX 9070 XT par rapport à la RTX 5070 Ti aient été significativement améliorées par ces mises à jour.