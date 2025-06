La boulette est signée AMD. Dans un document technique aussi aride qu'une note de mise à jour de pilote, le géant des processeurs a laissé échapper une information capitale. Un nom, qui était jusqu'ici au stade de la rumeur, est apparu noir sur blanc : Ryzen 5 9600X3D. Pour le grand public, ce nom de code ne veut rien dire. Pour les joueurs sur PC, c'est la confirmation de l'arrivée d'un futur best-seller, un processeur qui a tout pour devenir le nouveau roi du gaming abordable.

Qu'est-ce que ce nouveau processeur AMD 9600X3D ?

Le Ryzen 5 9600X3D est un futur processeur à 6 cœurs et 12 threads, basé sur la toute nouvelle architecture Zen 5 d'AMD. Sa particularité, et ce qui le rend si spécial, est l'ajout de la technologie "3D V-Cache". C'est une innovation propre à AMD qui consiste à empiler une énorme quantité de mémoire cache supplémentaire (64 Mo) directement sur la puce. Pour le jeu vidéo, cette mémoire cache est une sorte de turbo qui permet au processeur de traiter les données beaucoup plus vite, ce qui se traduit par des performances grandement améliorées.

Pourquoi cette puce est-elle si attendue par les joueurs ?

Parce qu'elle promet d'offrir des performances en jeu très proches du très haut de gamme, pour un prix qui devrait être bien plus accessible. Le modèle qu'il vient compléter, le Ryzen 7 9800X3D, est actuellement le meilleur processeur gaming du marché, mais il coûte plus de 450 euros. L'histoire a montré avec la génération précédente que le modèle 6 cœurs X3D (le 5600X3D) offrait des performances quasi identiques à son grand frère à 8 cœurs, pour un tarif presque divisé par deux. Le 9600X3D est donc attendu comme le messie par les joueurs au budget plus serré.

Comment cette fuite a-t-elle eu lieu et quand le processeur sortira-t-il ?

La fuite vient directement d'AMD. Le nom du processeur est apparu dans une liste de compatibilité au sein des notes de mise à jour d'un pilote pour une carte graphique professionnelle. Un oubli qui confirme officiellement son existence. Selon les rumeurs qui ont suivi, ce nouveau processeur serait d'abord lancé dans des PC pré-assemblés, avant d'arriver sur le marché des composants pour le grand public entre la fin du troisième et le début du quatrième trimestre 2025.

Les réponses à vos questions



Qu'est-ce que la technologie 3D V-Cache ?

C'est une innovation majeure d'AMD. Elle permet de superposer une couche de mémoire cache L3 supplémentaire directement sur la puce du processeur. Pour les jeux vidéo, qui sont très sensibles à la latence de la mémoire, cet immense réservoir de données accessible instantanément permet d'augmenter significativement le nombre d'images par seconde (FPS).

Un processeur 6 cœurs est-il encore suffisant en 2025 ?

Actuellement, de plus en plus de jeux recommandent 8 cœurs. Cependant, pour le gaming, l'impact de la technologie 3D V-Cache est si important qu'il compense largement le nombre de cœurs plus faible. Un processeur 6 cœurs X3D est souvent plus performant en jeu qu'un processeur 8 ou 12 cœurs classique sans ce cache supplémentaire.

Quel sera le prix du Ryzen 5 9600X3D ?

Aucun prix officiel n'a été annoncé par AMD. Toutefois, en se basant sur le positionnement tarifaire de la génération précédente, les experts du secteur estiment qu'il pourrait être commercialisé autour de 250 euros, ce qui en ferait sans doute le meilleur rapport performance/prix du marché pour les joueurs.