AMD a lancé, il y a quelques mois déjà, sa toute nouvelle génération de cartes graphiques. Des cartes particulièrement attendues, puisque présentées comme ultra performantes, avec un positionnement qui vient enfin bousculer Nvidia. Les Radeon RX 7900XT et 7900 XTX ont ainsi connu succès et déconvenues depuis... Et malheureusement, AMD s'en était arrété là...

Après le haut de gamme, AMD se penche vers le plus abordable

Tandis que Nvidia déployait successivement ses RTX 470Ti, 4070 et prépare le lancement de ses RTX 4060 et 4060 Ti, AMD annonce à son tour un modèle plus accessible avec la RX 7600 qui s'offre une date de sortie en France.

C'est le 25 mai prochain que l'on pourra mettre la main sur la première carte du genre avec une version proposée chez Sapphire, mais pas que. Le tarif conseillé devrait être respecté comme avec les précédentes cartes et il se situe à hauteur de 349 euros.

Rappelons que la Radeon RX 7600 mise sur un GPU NAVI 33 sous architecture RDNA3 qui embarque 32 CU et 2048 SP. La carte proposera 32 Mo de mémoire cache Infinity et sera associée à 8 Go de GDDR6 en 128 bits. La fréquence de base de fonctionnement s'établit à 2600 MHZ pour une interface PCI Express 4.0 8x, enfin l'alimentation est laissée à un connecteur PCI Express 8 PIN des plus standard.