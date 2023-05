En lançant l'architecture Ada Lovelace, Nvidia a déployé des cartes graphiques gaming très puissantes et à la pointe de la technologie en matière de ray tracing et d'upscaling en DLSS 3.0.

La carte RTX 4090 est sans équivalence chez la concurrence même si son tarif également surdimensionné la réserve à quelques heureux élus. Depuis, la firme a déployé tout un ensemble de cartes graphiques RTX 40 en descendant progressivement en gamme.

La RTX 4060 Ti 8 Go d'abord

Après la RTX 4070 lancée en avril, Nvidia se prépare à proposer des cartes graphiques d'entrée de gamme GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti qui rendront Ada Lovelace plus accessibles tout en permettant de profiter des dernières nouveautés graphiques.

L'annonce est attendue pour le mois de mai, suivie d'une disponibilité étalée jusqu'au mois de juillet. Selon les dernières informations du site Videocardz, l'annonce générale de la série GeForce RTX 4060 interviendra mi-mai, c'est à dire dans quelques jours.

La disponibilité du premier membre, à savoir la carte Nvidia RTX 4060 Ti avec 8 Go de mémoire GDDR6, sera rapide puisqu'elle est fixée au 24 mai 2023. Les autres modèles arriveront plus tard, durant l'été.

Une fin de printemps chargée pour les GPU

Une variante RTX 4060 Ti avec 16 Go de GDDR6 semble être également prévue et sera disponible dans la seconde moitié du mois de juillet. Quant à la RTX 4060 non Ti avec 8 Go de GDDR6, elle sera commercialisée dans les premiers jours de juillet.

La date du 24 mai pour la mise sur le marché de la RTX 4060 Ti n'est peut-être pas choisie au hasard puisque c'est la veille de l'annonce de la carte graphique Radeon RX 7600 avec GPU Navi 33 du concurrent AMD, note Videocardz.

Le marché des cartes graphiques devrait donc rapidement s'enrichir de nouvelles références en entrée / milieu de gamme exploitant les architectures du moment, ce qui va permettre d'accéder aux technologies les plus récentes à moindre coût, même s'il faudra toujours débourser plusieurs centaines d'euros à l'acquisition.