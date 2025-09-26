Alors que l'on pensait la plateforme AM4 d'AMD reléguée aux livres d'histoire, un processeur fantôme vient de faire une apparition remarquée. Le Ryzen 3 5100, une puce dont l'existence n'était jusqu'alors qu'une ligne dans les listes de compatibilité de certains fabricants de cartes mères, a été photographié et mis en vente en Chine.

Cet événement confirme non seulement l'existence de cette "licorne" du hardware, mais il confirme également la stratégie d'AMD dans le renforcement de son catalogue de processeurs dédiés à son ancienne plateforme.

Quelles sont les caractéristiques de ce mystérieux processeur ?

Le Ryzen 3 5100 est une puce qui semble tout droit sortie d'une capsule temporelle. Daté de 2020, il est basé sur l'architecture Zen 3 (nom de code Cezanne).

Il s'agit d'un processeur à 4 cœurs et 8 threads, avec des fréquences estimées à 3,8 GHz de base et 4,2 GHz en boost. Point important, il est dépourvu de partie graphique intégrée, ce qui le destine à des configurations avec une carte graphique dédiée. En somme, c'est une puce d'entrée de gamme qui aurait pu être pertinente... il y a quatre ans.

Pourquoi ce processeur est-il dévoilé uniquement maintenant ?

La raison de l'apparition tardive du Ryzen 3 5100 est liée à sa nature. Il s'agit probablement d'un processeur OEM (Original Equipment Manufacturer), c'est-à-dire une puce commercialisée en gros à des producteurs de PC (comme Dell, HP ou Lenovo) pour être intégrée dans des appareils déjà montés, et non destinée à la vente directe au public.

La vente actuelle sur des plateformes chinoises indique soit une liquidation de puces inutilisées, soit une demande continue sur le marché asiatique pour des configurations bas de gamme très économiques reposant sur l'écosystème AM4.

Quelle est l'approche d'AMD concernant la plateforme AM4 ?

Cette annonce discrète confirme une stratégie que AMD suit depuis longtemps : conserver la plateforme AM4 pour dominer le segment d'entrée de gamme. Tandis que les processeurs de nouvelle génération privilégient le socket AM5, plus avancé et onéreux, l'AM4 demeure un choix extrêmement prisé et abordable pour les joueurs et les utilisateurs soucieux de leur budget.

AMD, en continuant à fournir des puces, même les plus anciennes, maintient une position dominante sur ce marché et assure une durabilité exceptionnelle pour ses utilisateurs, une stratégie qui diverge considérablement de celle de son rival Intel, connu pour effectuer des modifications de socket plus régulièrement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-il possible d'acheter le Ryzen 3 5100 en France ?

Il est très peu probable. Ce modèle OEM, principalement conçu pour le marché asiatique, ne devrait pas être mis en vente officielle sur le territoire européen. Les quelques exemplaires susceptibles de faire leur apparition pourraient provenir de l'importation ou de vendeurs tiers sur des plateformes de vente en ligne.

Ce processeur est-il pertinent pour une configuration de jeu en 2025 ?

Non, pas tout à fait. Malgré son architecture Zen 3 de qualité, ses 4 cœurs le rendent actuellement obsolète pour les jeux modernes. Il est envisageable de dénicher des processeurs nettement plus performants, que ce soit en optant pour un Ryzen 5 plus contemporain d'AMD ou chez Intel, tout cela pour un budget comparable ou légèrement supérieur.

Quelle est la distinction entre un processeur OEM et une version « boîte » ?

Un procesur vendu en version « boîte » (retail) est proposé dans son packaging commercial, souvent accompagné d'un système de refroidissement et d'une garantie intégrale du fabricant.



Un processeur OEM est commercialisé « en plateau » (tray), c'est-à-dire sans emballage ni système de refroidissement, et est conçu pour les fabricants de PC. L'intégrateur prend souvent en charge la garantie, plutôt qu'AMD directement.