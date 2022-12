Le lancement récent des nouvelles générations de CPU tant chez Intel et AMD s'accompagne d'une facture assez salée. Et si les prix restent plus attractifs chez l'équipe rouge, le fait de devoir obligatoirement changer de carte mère et de RAM n'aide pas franchement les acheteurs à se décider.

Car pour la première fois en plusieurs années, AMD a fait le choix de faire évoluer le socket de ses processeurs pour passer en AM5. Certes, cela permet au passage de profiter de certaines technologies PCIe, DDR5 et autres, mais le changement impose aussi de changer de carte mère, ainsi que de mémoire vive.

Près de 250€ de remise

En marge de cette situation, les Ryzen 7000 ont été annoncés lorsque l'euro était en difficulté face au dollar américain, de fait, les prix ont été quelque peu dopés pour éviter à AMD d'encaisser un taux de change défavorable.

Mais la situation s'améliore et face à des ventes encore frileuses, AMD a déjà réagi en opérant quelques baisses de prix, non seulement sur sa génération précédente avec les Ryzen 5000 mais aussi sur les Ryzen 7000. On avait vu des baisses s'inviter en Allemagne puis en France, désormais AMD va plus loin encore.

Désormais le Ryzen 9 7950X s'affiche autour des 600€ alors qu'il était lancé à 849€.

Le Ryzen 9 7900X quant à lui passe sous les 500€ (lancé à 669€) et le Ryzen 7700X à 365€ (lancé à 479€).

Ces baisses s'annoncent durables puisque la première salve avait été présentée comme une opération spéciale Black Friday chez AMD. La marque prépare actuellement la sortie d'autres CPU plus orientés vers le milieu et l'entrée de gamme, mais surtout les déclinaisons X3D de ses 7700, 7900 et 7950X qui pourront plus facilement trouver leur place dans la nouvelle grille tarifaire d'AMD.