Les processeurs Ryzen 9000 d'AMD profiteront des nouveaux coeurs CPU AMD Zen 5 qui jouent toujours la carte de l'efficience énergétique. Quatre puces ont été annoncées lors du salon Computex 2024 de Taipei, du Ryzen 5 au Ryzen 9 et de 6 à 16 coeurs.

Se confrontant directement aux Raptor Lake Refresh avant l'arrivée d'Arrow Lake, la nouvelle gamme devait être rapidement lancée, dès le 31 juillet. Toutefois, AMD a annoncé un report d'une semaine à quinze jours à la suite d'un problème qualité de dernière minute.

Erreur de marquage sur certains processeurs

Si la firme ne s'est pas étendue sur la nature du problème, le site Tom's Hardware croit savoir d'où il vient. La raison serait que certains processeurs ont été mal étiquetés, tout simplement.

Le leaker BiliBili a diffusé l'image d'un processeur Ryzen 7 9700X étiqueté de façon erronée comme un Ryzen 9 9700X qui n'existe pas dans la gamme (on trouve les Ryzen 9 9900X ou Ryzen 9 9950X).

Un processeur Ryzen 7 9700X victime d'une erreur de typo

(credit : @9550pro)

Ce ne serait pas la seule erreur puisqu'il existerait aussi un Ryzen 5 9600X également siglé d'un Ryzen 9 9600X qui n'existe pas plus. AMD va s'employer à corriger ces petits défauts durant les quelques jours de report sur la première quinzaine d'août, dont on ne sait pas si cela affecte également les boîtes.

Un report sans conséquences

Les processeurs incriminés vont être récupérés et rebadgés correctement avant d'être retournés aux revendeurs. Pas de gros problème, donc, à l'origine de ce report et l'erreur de typo ne concerne que certains lots de processeurs, et non toute la production. Les processeurs restent parfaitement fonctionnels et conformes aux attentes.

L'erreur est sans doute tout de même suffisamment conséquente pour forcer un décalage du lancement le temps d'y remédier. AMD prévoit désormais de lancer les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X le 8 août tandis que les Ryzen 9 9900X et Ryzen 9950X arriveront le 15 août.