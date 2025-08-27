Le mystère des processeurs AMD AM5 qui partent en fumée trouve enfin une explication officielle, et elle est sans ambiguïté. Interrogé par le média coréen Quasar Zone, un représentant d'AMD a affirmé que le problème venait des fabricants de cartes mères. Selon lui, "ce problème survient parce que certains BIOS ne respectent pas les valeurs recommandées par AMD" en matière de tension et de courant.

Comment un BIOS peut-il endommager un processeur ?

Le BIOS (ou UEFI) d'une carte mère est le logiciel qui gère les paramètres fondamentaux du matériel, y compris la tension électrique envoyée au processeur. Pour gagner en performance, certains fabricants règlent ces tensions de manière agressive, dépassant parfois les limites de sécurité établies par AMD.

Le problème a particulièrement touché les processeurs Ryzen 7 7800X3D et 9800X3D. Ironiquement, les utilisateurs équipés de systèmes de refroidissement liquide performants ont été les plus touchés : mieux refroidi, le processeur monte plus haut en fréquence, poussant la carte mère à lui fournir une tension encore plus élevée, jusqu'au point de rupture.

Les fabricants de cartes mères sont-ils les seuls responsables ?

La déclaration d'AMD est un peu trop simple pour être totalement honnête. Si les fabricants, notamment ASRock qui a été au cœur de la polémique, ont bien publié des mises à jour de BIOS pour corriger le tir, leur version des faits est plus nuancée.

Selon des déclarations antérieures, ASRock aurait initialement appliqué les limites de tension qui se situaient dans la fourchette haute des recommandations fournies par AMD. Ce n'est qu'après les premiers incidents que le fabricant aurait revu ces valeurs à la baisse. La responsabilité semble donc partagée, illustrant la complexité de faire fonctionner en parfaite harmonie les centaines de composants d'un PC moderne.

Que doivent faire les utilisateurs pour se protéger ?

La recommandation d'AMD est claire et unanime : mettez à jour le BIOS de votre carte mère. Les producteurs ont mis en place des correctifs qui modifient les réglages de tension et de puissance (tels que l'EDC et le TDC) afin d'assurer un fonctionnement sécurisé.

Ce cas souligne la nécessité de mettre constamment à jour son système, non seulement pour optimiser les performances, mais également pour garantir la sécurité et l'équilibre du matériel. Entre-temps, AMD et ses collaborateurs continuent de traiter les retours en garantie concernant l'équipement défectueux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les processeurs AMD concernés ?

Les cas de surchauffe ont principalement été signalés sur les processeurs AMD Ryzen 7 7800X3D et, plus récemment, les Ryzen 7 9800X3D. Ce sont des puces très populaires auprès des joueurs pour leurs excellentes performances.

Quelle est la procédure pour actualiser le BIOS de ma carte mère ?

La procédure diffère en fonction du constructeur (ASRock, ASUS, MSI, Gigabyte...). Pour mettre à jour votre BIOS, visitez le site web du fabricant de votre carte mère, téléchargez la version récente du BIOS adaptée à votre modèle, transférez-la sur une clé USB et suivez les instructions de mise à jour présentes dans le guide d'utilisation de votre carte mère.

Le problème est-il réglé ?

En grande partie, oui. Depuis la sortie des BIOS correctifs (comme la version 3.25 pour ASRock), le nombre de nouveaux incidents a considérablement diminué. Il reste cependant crucial pour les possesseurs de plateformes AM5 de s'assurer que leur système est bien à jour.