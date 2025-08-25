Le feuilleton des connecteurs 12VHPWR qui fondent semblait être une exclusivité Nvidia. C'est terminé. Un utilisateur de Reddit a partagé les photos de son connecteur fondu sur une carte AMD Radeon RX 9070 XT, marquant la première occurrence documentée de ce problème chez les rouges. Jusqu'à présent, AMD avait fait de son absence sur la génération précédente un argument de fiabilité.

Quelles sont les circonstances de cet incident ?

Le cas concerne une AsRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC, un modèle custom particulièrement gourmand en énergie. L'utilisateur a d'abord remarqué une décoloration sur certaines broches du connecteur 12VHPWR avant que l'une d'elles ne finisse par fondre.

Plusieurs facteurs aggravants semblent être en cause : le propriétaire utilisait un adaptateur 3x8 broches, souvent pointé du doigt dans les incidents similaires, et non un câble natif. Pire encore, son alimentation de 700W était bien inférieure aux 850W minimum recommandés par AsRock pour cette carte.

L'erreur de l'utilisateur est-elle la seule cause ?

C'est la piste la plus probable. AMD avait délibérément évité ce connecteur sur sa génération précédente, justement pour sa fiabilité contestée. Le fait que ce premier incident survienne avec une alimentation sous-dimensionnée et un adaptateur tend à dédouaner la carte elle-même.

De plus, une mauvaise insertion du connecteur est une cause fréquente de surchauffe. L'utilisateur n'a pas pu prouver que la prise était parfaitement clipsée, laissant planer le doute sur une potentielle erreur de manipulation. Cet incident rappelle que la manipulation de ce connecteur exige une vigilance extrême.

Faut-il s'inquiéter pour toutes les cartes AMD ?

Pas pour le moment. Contrairement à la vague d'incidents qui avait touché Nvidia, il s'agit ici d'un cas isolé qui semble davantage lié à des facteurs externes qu'à un défaut de conception de la carte.

La majorité des cartes graphiques AMD n'utilisent d'ailleurs pas ce connecteur. Cet événement sert surtout de piqûre de rappel universelle : quel que soit le fabricant, le connecteur 12VHPWR demande une alimentation de qualité, de puissance adéquate, et idéalement un câble natif ATX 3.1 pour minimiser les risques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le connecteur 12VHPWR ?

C'est un nouveau standard de connecteur d'alimentation à 16 broches (aussi appelé 16-pin) conçu pour fournir une très grande puissance (jusqu'à 600W) aux cartes graphiques les plus modernes. Il a été critiqué pour sa conception jugée fragile, qui peut entraîner une surchauffe s'il n'est pas parfaitement et complètement inséré.

Pourquoi certains constructeurs utilisent-ils ce connecteur sur les cartes AMD ?

Alors qu'AMD a privilégié les connecteurs 8 broches classiques sur ses modèles de référence, certains partenaires comme ASRock ou Sapphire ont choisi d'intégrer le 12VHPWR sur leurs modèles custom haut de gamme, souvent pour des raisons de design ou pour se différencier de la concurrence.

La carte graphique de l'utilisateur a-t-elle été endommagée ?

L'utilisateur semble avoir eu de la chance. D'après les photos, seul l'adaptateur a fondu. Le port sur la carte graphique elle-même est noirci au niveau d'une broche mais ne semble pas avoir brûlé, ce qui laisse espérer qu'elle est toujours fonctionnelle. L'utilisateur a depuis commandé une nouvelle alimentation respectant les recommandations du fabricant.