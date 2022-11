Le groupe AMD a pris le temps pour faire passer sa gamme de processeurs haute performance Ryzen Threadripper à l'architecture CPU Zen 3 mais tout finit par arriver et la gamme AMD Ryzen Threadripper 5000 a été dévoilée en mars 2022.

Même si la série n'a été présentée qu'en version Pro (avec des fonctions d'entreprise et de sécurisation supplémentaires), elle a permis de couvrir l'ensemble des gammes en Zen 3.

Depuis, la firme est passée à l'architecture Zen 4 et la gravure en 5 nm avec les processeurs Ryzen 7000 commercialisés depuis l'automne, en attendant les versions pour PC portables, sans doute présentées en début d'année prochaine.

Ryzen Threadripper 7000 : passage à Zen 4

A plus long terme, les coeurs Zen 4 se retrouveront aussi dans les processeurs Ryzen Threadripper pour donner une famille Ryzen Threadripper 7000, nom de code Storm Peak.

On n'en sait pas encore grand-chose mais les rumeurs plaident de nouveau pour des versions Pro uniquement et une offre grimpant jusqu'à 96 coeurs, au lieu de 64 coeurs maximum pour les Ryzen Threadripper 5000.

Deux modèles de processeur ont été repérés récemment dans une base de données et semblent confirmer ces premières données. Les deux variantes sont des processeurs de 64 coeurs / 128 threads et de 96 coeurs / 192 threads.

Du quasi-Epyc Genoa ?

Les CPU, organisés en chiplets et composés de 12 CCD Zen 4, sont associés à 480 Mo de cache total et ont été testés avec 125 Go de RAM DDR5, avec pour partie graphique une Radeon Pro W6400 typique des stations de travail.

Cette configuration suggère un positionnement qui correspondrait bien à des versions Ryzen Threadripper Pro destinées au monde de l'entreprise plutôt que pour HEDT (High-End Desktop).

Avec 96 coeurs maximum, la future série ne sera pas très différente des processeurs Epyc de 4ème génération (Genoa) pour serveurs, avec certaines fonctionnalités spécifiques désactivées.

A voir s'ils exploiteront le nouveau socket SP5 comme eux, ce qui semblerait logique, d'autant plus qu'on ne devrait pas croiser la famille Ryzen Threadripper 7000 avant fin 2023.