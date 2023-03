Depuis l'annonce de l'architecture Zen 4, le groupe AMD a fait passer presque toutes ses catégories de processeurs grand public et professionnels vers ces coeurs gravés en 5 nm.

Seuls résistent encore les processeurs Ryzen Threadripper, toujours en Zen 3 avec la gamme Ryzen Threadripper 5000 dévoilée au printemps 2022. Les rumeurs concernant leur migration affleurent régulièrement sur le Web et leur fenêtre de lancement semble se rapprocher.

Des processeurs jusqu'à 96 coeurs Zen 4 ?

Une question reste en suspens : les Ryzen Threadripper 7000 resteront-ils comme la génération actuelle en version Pro (destinée aux professionnels) ou auront-ils droit aux honneurs du HEDT (le haut de gamme du segment des PC de bureau) ?

En tous les cas, ils pourraient proposer jusqu'à 96 coeurs, comme les processeurs pour serveurs Epyc 9004, si l'on en croit certaines références apparues dans des bases de données, à moins que AMD ne les limite à 64 coeurs pour ne pas faire d'ombre aux processeurs Epyc Genoa, plus onéreux.

Nouvelle plateforme TR5

Et si les processeurs Epyc de dernière génération profitent d'un nouveau socket SP5, les Ryzen Threadripper pourrait eux aussi basculer vers une nouvelle plateforme TR5 qui permettra d'assurer une compatiblité avec la mémoire DDR5 et l'interface PCIe Gen 5.

Selon Tony Yu, responsable général d'Asus en Chine, cette plateforme TR5, et donc avec elle les processeurs Ryzen Threadripper 7000, nom de code Storm Peak, devrait faire son apparition durant le second semestre de l'année.

Il ne précise pas la fenêtre exacte et n'indique pas si AMD lancera des versions Pro et non Pro / HEDT des processeurs mais on pourrait en entendre parler dès le salon Computex 2023 début juin avant une possible commercialisation vers le mois de septembre.