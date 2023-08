AMD a passé presque toutes ses gammes de processeurs à l'architecture Zen 4 avec son efficacité énergétique optimisée mais il manquait encore les processeurs Ryzen Threadripper destinés au marché des PC haut de gamme et aux stations de travail (en version Pro).

Il en était encore question au printemps dernier, avec une fenêtre de lancement potentiel sur le mois de septembre mais les indices de leur existence sont devenus beaucoup plus discrets ces derniers temps, faisant craindre leur annulation.

La série actuelle est déjà limitée aux versions pour stations de travail, les modèles HEDT (sans fonctionnalités de sécurité d'entreprise) devenant moins pertinents dans un marché où les ventes de PC sont en recul.

La série Ryzen Threadripper 7000WX toujours d'actualité

Pourtant, le leaker Harukaze5719 a diffusé un document listant les différents membres d'une famille Ryzen Threadripper 7000WX (nom de code Storm Peak) qui profitera donc de l'architecture Zen 4 et qui profiterait d'un nouveau socket SP6 qui devrait également être utilisé pour les futurs processeurs Epyc Siena pour serveurs, toujours de quatrième génération mais qui arriveront après Genoa et Bergamo avec un focus sur les serveurs de télécommunications.

Les trois processeurs (qui seront vraisemblablement des versions Pro) attendus sont les suivants :

AMD Ryzen Threadripper 7995WX : 96 coeurs / 192 threads

: 96 coeurs / 192 threads AMD Ryzen Threadripper 7985WX : 64 coeurs / 128 threads

: 64 coeurs / 128 threads AMD Ryzen Threadripper 7945WX : 12 coeurs / 24 threads

Proximité avec les Epyc ?

Les trois processeurs sont annoncés avec un TDP de 350W (contre 280W pour la génération actuelle, et à peine moins que les processeurs Epyc) et le plus haut membre annonce une montée du nombre de coeurs puisque la génération actuelle AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX en Zen 3 compte 64 coeurs au maximum.

La nomenclature semble évoluer légèrement ne pas complètement recouvrir la gamme actuelle.Le 7985WX est ainsi le successeur direct du 5995WX actuel, avec le même nombre de coeurs.

Ce sont les seules informations disponibles pour le moment (si elles sont vérifiées) et il reste à voir si cette famille Ryzen Threadripper 7000WX ne risque pas de faire de l'ombre aux Epyc en proposant des configurations et puissances très proches. Réponse en septembre ou en octobre.