Petit retour en arrière : au lancement du salon de l'électronique de Las Vegas (CES), AMD faisait l'annonce de l'arrivée prochaine des déclinaisons X3D de ses processeurs en architecture Zen 4 (Ryzen 7000).

Une annonce sans aucune date de sortie ni prix, laissant les joueurs dans l'attente.

Une génération qui pourrait sauver toute la gamme

La situation est critique pour AMD : depuis le lancement de ses nouveaux processeurs, AMD peine à les écouler. Les Ryzen 7000 ne manquent pas d'atouts, mais le contexte général n'est pas propice aux investissements côté utilisateurs.

Cette génération inaugure un nouveau socket : l'AM5. Cela implique, pour l'utilisateur, un changement de matériel au niveau carte mère et RAM. Là où il était possible de simplement évoluer de CPU sur l'ancienne génération en AM4, l'investissement pour profiter des nouveaux Ryzen 7000 est bien plus important.

AMD a donc procédé à plusieurs baisses de prix depuis le lancement en fin d'année: on a vu le Ryzen 9 7950X passer de 849 à 600 euros en moins de 3 mois. Pour autant, ces baisses ne suffisent pas puisque l'investissement dans le duo carte mère + RAM (DDR5) reste encore conséquent.

Dans le même temps, on constate que les ventes de Ryzen 5800X3D ont explosé depuis la fin d'année dernière. La technologie 3D V-cache apportée à l'ancienne génération de CPU a donné un second souffle inespéré à l'architecture Zen 3 et les performances induites en jeu ont définitivement convaincu les joueurs.

L'arrivée des Ryzen 7000 en X3D pourrait donc sauver la mise à AMD et véritablement lancer les ventes de ses processeurs tout en encourageant davantage les joueurs à investir dans un renouvellement matériel plus profond.

Un lancement en février

En début de semaine, AMD prenait la parole et annonçait par erreur un lancement de ses Ryzen 7000 X3D pour le 14 février prochain. Un communiqué de presse s'en est suivi pour évoquer une erreur de communication, tout en confirmant néanmoins une sortie prévue pour février.

Il ne faudra donc plus attendre très longtemps pour pouvoir mettre la main sur les 7000X3D et voir si une hausse de performance se dégage. Autant dire que les yeux sont rivés sur AMD qui pourrait s'offrir ici une véritable avance par rapport à Intel sur le terrain des performances, tout en maintenant la politique tarifaire très agressive qui lui est propre.

Quels prix peut-on espérer ?

Selon certaines sources proches d'AMD, la marque devrait calquer ses prix sur la plaquette tarifaire initialement appliquée à ses Ryzen 7000X.

On devrait ainsi retrouver le Ryzen 7 7800X3D à 449$, le Ryzen 7 7900X3D à 549$ et le Ryzen 9 7950X3D à 799$.

Contrairement à la période de lancement initiale des Ryzen 7000 qui profitait d'un cours du dollar supérieur à celui de l'Euro, impliquant des prix plus élevés pour l'Europe, le contexte a bien changé depuis. On peut donc s'attendre à voir les prix affichés plus haut en dollars se reporter en euros sur la base 1$=1€.