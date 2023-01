C'est la marque Glüxkind Technologies qui présente ainsi une poussette au CES de Las Vegas, mais on n'est très loin de la poussette canne traditionnelle...

La firme canadienne annonce une poussette électrique, connectée, autonome et pilotée par une intelligence artificielle, rien que ça...

Baptisée Ella, la poussette embarque des moteurs et une batterie ainsi qu'une série de capteurs. Son Intelligence artificielle l'aidera ainsi à repérer les obstacles et elle pourra automatiquement les éviter lorsque l'on balade sa progéniture. Le moteur proposera également une assistance dans les montées pour aider à tracter les 13,6 kg de l'appareil et son passager, mais également une assistance au freinage dans les descentes ( elle ralentit dès que sa vitesse dépasse 6,4 km/h).

Autre point intéressant, des capteurs dans les poignées permettront de s'assurer que les parents tiennent bien la poussette, sans quoi elle bloquera automatiquement ses roues.

Elle propose un ensemble de signaux lumineux pour alerter des dangers repérés par les capteurs, dispose de haut-parleurs, et elle permettra également de transporter des effets ou même ses courses . Une application mobile est associée à la poussette et permettra de la géolocaliser en temps réel, de réaliser des historiques de balade. Un mode berceuse est également de la partie pour réaliser des va et viens tout en générant un son aidant bébé à l'endormissement.

Ella sera proposée à partir du mois d'avril en Amérique du Nord et en 2024 en Europe. Le prix annoncé quant à lui est particulièrement salé : 3300$.