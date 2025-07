Attention, un monstre de puissance arrive ! Le nouveau fleuron d'AMD, le Ryzen Threadripper PRO 9995WX, vient de faire une entrée fracassante dans le classement HWBOT. Ce processeur a tout simplement atteint un score phénoménal de 186 800 points dans le célèbre test Cinebench R23. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas eu besoin de systèmes de refroidissement exotiques comme l'azote liquide. Non, un simple système de refroidissement liquide tout-en-un a suffi à dompter la bête, poussée à 5 GHz sur ses 96 cœurs. Une performance qui donne le tournis, et qui a été réalisée par un overclocker baptisé SkyWalkerAMD. Un nouveau cap est franchi, montrant ce que les puces modernes peuvent accomplir en termes de calcul pur.

Quelle consommation électrique pour une telle puissance ?

Forcément, une telle débauche de puissance a un coût, et pas seulement financier. Pour atteindre ces sommets, le Threadripper PRO 9995WX a montré un appétit d'ogre en énergie. On parle d'une consommation ahurissante de 947 watts !

Pour vous donner une idée, c'est autant que plusieurs ordinateurs gaming haut de gamme réunis. La température du processeur, elle, est montée jusqu'à 98 degrés Celsius. Impressionnant pour un refroidissement liquide, même si cela reste dans les limites acceptables pour ce type de composant. Ce chiffre interpelle : jusqu'où irons-nous dans la course à la puissance brute si le prix à payer est une facture d'électricité salée ?

Cette consommation folle risque de faire réfléchir plus d'un utilisateur, même les plus fortunés, car même si elle s'adresse aux PME ou aux professionnels de la création vidéo / 3D, la gamme Threadripper a toujours séduit une partie des utilisateurs standards intéressés par l'informatique et les nouvelles technologies.

Un prix astronomique et une comparaison qui décoiffe

Le Threadripper PRO 9995WX n'est pas encore officiellement sur le marché, mais les rumeurs tablent déjà sur un prix qui va donner le vertige : environ 13 000 dollars.

Une somme qui le destine clairement à une niche d'utilisateurs professionnels ou d'overclockers fortunés. Mais ce qui rend cette performance encore plus spectaculaire, c'est la comparaison avec son prédécesseur. Le 7995WX, pour obtenir un score de , avait impérativement besoin d'un refroidissement à l'azote liquide. Le 9995WX, lui, avec son simple refroidissement liquide AIO, n'était qu'à 12% de ce score ultime. C'est tout bonnement un record du monde pour une puce non refroidie à l'azote. Quand le 9995WX sera lui-même sous azote liquide, on peut s'attendre à ce qu'il pulvérise allègrement la barre des 210 000 points. C'est la promesse d'une puissance inédite pour les calculs les plus exigeants.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le record établi par l'AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX ?



Le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX a enregistré un score de 186 800 points dans le benchmark Cinebench R23. C'est un record pour une puce utilisant un système de refroidissement liquide tout-en-un, sans recourir à des méthodes extrêmes comme l'azote liquide.

Quelle est la consommation électrique de ce nouveau Threadripper PRO ?



Lors de son record de performance, le Threadripper PRO 9995WX a affiché une consommation électrique très élevée, atteignant près de 947 watts. Cette puissance absorbée est significative et souligne l'appétit énergétique de ce processeur ultra-performant.

Quand le Threadripper PRO 9995WX sera-t-il disponible et à quel prix ?



Le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX devrait être officiellement lancé dans le courant de cette semaine. Son prix, selon les premières estimations, s'annonce très élevé, avoisinant les 13 000 dollars, ce qui le positionne sur un segment de marché de niche.