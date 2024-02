L'architecture Zen 4 d'AMD a joué la carte de l'efficacité énergétique tout en apportant une solide progression de l'IPC (Instruction per Cycle) par rapport à Zen 3. Cela a permis de continuer de proposer des gammes de processeurs efficients sans forcément jouer absolument l'atout d'une puissance brute qui finit par perdre de son sens dans le souci de l'impact environnemental des produits électroniques et d'un certain équilibre à trouver.

L'architecture ayant été déployé sur l'ensemble des segments, du processeur pour PC grand public aux processeurs pour serveurs, la prochaine évolution représentée par l'architecture Zen 5 a commencé à se dévoiler au fil de diverses rumeurs en amont de son officialisation.

Granite Ridge et Strix Point, les supports de Zen 5

Les détails sont encore épars en dehors de l'attente d'une gravure plus fine avec un passage au 4 nm (contre 5 nm pour Zen 4) et de variations Zen 5c pour les processeurs Epyc pour serveurs.

On devrait prochainement en savoir plus puisque AMD a confirmé que son architecture Zen 5 sera lancée comme prévu sur le second semestre de l'année, au moins pour les processeurs grand public : Granite Ridge pour les PC de bureau et Strix Point pour les PC portables haut de gamme.

Ces derniers pourraient introduire une partie graphique RDNA 3.5 qui prépare l'arrivée de l'architecture graphique RDNA 4 destinée à une future gamme de GPU gaming Radeon RX 8000.

Zen 5 et Zen 5c pour les processeurs Epyc Turin

L'architecture Zen 5 s'invitera aussi dans les processeurs Epyc et la famille Epyc Turin devrait faire une première apparition avant la fin de l'année avec deux variantes, l'une en Zen 5 et l'autre en Zen 5c (Turin Dense, à confirmer).

Dans cette gamme à venir en Zen 5 devraient s'intercaler plusieurs produits en Zen 4, comme les APU pour PC de bureau Phoenix, à base de CPU Zen 4 et de GPU RDNA 3, et les processeur pour PC portable grand public Kraken, également en Zen 4 et RDNA 3.

Et déjà, il est question d'une série Ryzen 8000 X3D avec cache mémoire étendu...mais ce sera plutôt pour 2025, peut-être dès le salon CES de Las Vegas en janvier l'an prochain.