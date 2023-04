Le groupe AMD propose ses processeurs les plus récents avec une architecture de coeur Zen 4. Presque toutes les catégories y sont passées sauf celle des processeurs Ryzen Threadripper qui pourraient le faire prochainement.

Viendront ensuite les coeurs Zen 5 qui basculeront sur une gravure en 3 nm et qui devraient être officialisés en 2024 pour alimenter les nouvelles générations de processeurs Ryzen (grand public, gaming) et Epyc (serveurs).

AMD Zen 6 : Morpheus en 2 nm ?

Plus tard encore, AMD proposera des coeurs Zen 6 dont on commence à attendre parler alors même qu'ils n'apparaissent sur aucune roadmap et ne seront sans doute pas lancés avant 2026.

Les roadmaps s'arrêtent à Zen 5 / Granite Ridge

Quelques détails ont émergé d'après les informations d'un ingénieur chez AMD qui a travaillé sur la gestion de l'énergie des coeurs Zen 4 à Zen 6. Le nom de code de la future architecture serait ainsi Morpheus (après Persephone pour Zen 4 et Nirvana pour Zen 5) et l'architecture serait pensée pour une gravure en 2 nm.

Cette finesse de gravure sera proposée par les grands fondeurs TSMC et Samsung vers 2025 mais il faudra aussi compter sur Intel et son service de fonderie personnalisé IFS qui proposera de la gravure jusqu'en 1,8 nm (procédé Intel 18A).

Et pour Zen 5 ?

A voir donc si AMD restera fidèle à TSMC ou basculera vers d'autres fondeurs en fonction des capacités de production (et des rendements) disponibles.

Avant cela, les coeurs Zen 5 devraient donner lieu à des processeurs Granite Ridge pour les PC et Epyc Turin pour les serveurs. De la même manière qu'AMD a commencé à proposer deux types de coeurs Zen 4 et Zen 4c, on devrait retrouver une même séparation en coeurs Zen 5 et Zen 5c (et une variante Zen 5 V-Cache) d'autant plus que des rumeurs suggèrent que la firme pourrait se lancer dans l'équivalent de la configuration big.LITTLE de groupes de coeurs hétérogènes couramment utilisée avec l'architecture ARM.