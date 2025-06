On commence avec la station électrique portable Ampace Andes 1500.

Avec ses 13 ports, elle peut délivrer jusqu’à 3 600 W de puissance, ce qui lui permet d’alimenter 99 % des appareils électroménagers. Grâce à la technologie A-Boost, elle se recharge entièrement en seulement 55 minutes.

Équipée de batteries LiFePO4, réputées pour leur fiabilité et leur résistance à la chaleur, elle bénéficie également de la technologie SiCPrime. Celle-ci améliore son rendement énergétique en réduisant les pertes et la production de chaleur, tout en garantissant un impressionnant cycle de vie de 6 000 charges.

La centrale est protégée par un système de gestion de batterie (BMS) complet, qui surveille la température, la tension, les courts-circuits et les surcharges pour une sécurité optimale. Son application mobile dédiée permet un contrôle à distance et quatre modes d’éclairage (LED, ambiance, SOS et Morse) sont également intégrés.

Retrouvez la station électrique Ampace Andes 1500 à 599 € grâce au code 13ANNIPS1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 799 €.



On enchaîne avec la souris sans fil Logitech MX Master 3S.

Sa conception ergonomique épouse parfaitement la main, favorisant une posture naturelle du poignet, tandis que les commandes placées au niveau du pouce assurent un accès fluide et confortable à toutes les fonctions.

Dotée d’un capteur haute précision de 8 000 DPI, la souris garantit un suivi réactif et personnalisable sur pratiquement toutes les surfaces, y compris le verre.

Profitez d’un défilement électromagnétique ultra-rapide, précis et presque inaudible pour une navigation fluide. Vous pouvez passer d’un appareil à un autre (sous Windows ou macOS) et transférer en toute simplicité du texte, des images ou des fichiers d’un ordinateur à l’autre.

Chaque bouton est entièrement personnalisable, avec des profils adaptés à chaque application via la dernière version de Logi Options+.

La souris Logitech MX Master 3S est disponible en noir ou blanc à 60,99 € grâce au code FRSS10 sur AliExpress avec livraison offerte.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 129,99 €.



Enfin, on termine avec la toute nouvelle caméra d'action Insta360 X5.

Elle capture des vidéos immersives en 8K à 30 fps, et propose des modes 5,7K à 60 fps et 4K à 120 fps, tout en bénéficiant du nouveau mode PureVideo pour des performances exceptionnelles en faible luminosité. Ses deux capteurs 1/1,28" couplés à une puce d’IA triple cœur garantissent une qualité d’image nette, des couleurs fidèles et une large plage dynamique, y compris de nuit.



La caméra adopte un design robuste et étanche jusqu’à 15 m (IP68). Les objectifs sont amovibles et remplaçables.

Son autonomie est remarquable : batterie extractible de 2 400 mAh, temps d’enregistrement allant jusqu’à 88 min en 8K, 135 min en 5,7K et 185 min en mode endurance.

Le stabilisateur FlowState et l’invisible selfie stick effect assurent des prises de vue fluides et spectaculaires. Pour les créateurs qui veulent plus de contrôle lors du montage, le mode InstaFrame capture également une vidéo classique en parallèle, facilitant le partage.

Enfin, sa structure compacte de seulement 200 g, sa résistance au vent et sa compatibilité avec des batteries ou cartes mémoire supplémentaires via des bundles dédiés en font un équipement à la fois léger, pratique et évolutif.

Vous pouvez obtenir la caméra Insta360 X5 à 461,18 € grâce au code FRSS60 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

L'insta360 X5 est proposée à 589,99 € sur le site officiel.



À découvrir également sur GNT :