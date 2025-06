On commence avec le projecteur Yaber K2s.

Il intègre deux haut-parleurs JBL de 10 W avec prise en charge Dolby Audio, offrant un son puissant, clair et immersif. Les aigus précis, les médiums dynamiques et les basses profondes créent une ambiance sonore à 360°.

Avec une résolution native Full HD 1080p, une compatibilité 4K à 60 Hz et une luminosité réelle de 1 000 ANSI lumens, le vidéoprojecteur projette des images nettes, lumineuses et détaillées jusqu’à 300 pouces.

Équipé du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, il prend également en charge la technologie NFC pour dupliquer instantanément l’écran de votre smartphone d’un simple geste.

La mise au point automatique et la correction trapézoïdale assurent une installation rapide. Un système d’ajustement par pression permet de modifier l’angle de projection de 0 à 20°, le rendant parfaitement adapté aussi bien à une utilisation en intérieur qu’en extérieur.

L'appareil fonctionne également sous Google TV 11.0 et permet d’accéder directement à plus de 8 000 applications, dont Netflix, Prime Video et YouTube.

Retrouvez le projecteur Yaber K2s à 328,99 € grâce au code LHOCI6L7 sur Amazon.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test du Yaber K2s.



Et voici encore quelques modèles de vidéoprojecteurs en promotion en ce moment sur Amazon :

