Le vétéran des consoles d'émulation chinoises, Anbernic, frappe fort sur la corde nostalgique. La firme vient de lancer les précommandes de sa nouvelle machine, la RG DS. Comme son nom l'indique, c'est un clone quasi-parfait de la Nintendo DSi XL, avec un format clapet, deux écrans et un prix d'appel agressif sous les 100 dollars. Mais la fiche technique, désormais connue, vient tempérer les ardeurs.

Quelles sont les caractéristiques de cette "fausse Nintendo DS" ?

Le design est un hommage direct, reprenant les dimensions (160mm, 321g) de la DSi XL et ses coloris (noir/rouge, bleu turquoise, blanc). La console possède deux écrans IPS de 4 pouces (définition 640x480).

Sous le capot, on trouve une puce Rockchip RK3568 (Cortex-A55 2GHz), 3Go de RAM et une batterie de 4000 mAh (4-6h d'autonomie). Le tout tourne sous Android 14. Elle inclut aussi un gyroscope, des haut-parleurs stéréo et un slot microSD (jusqu'à 2To) pour étendre les 32Go de base.

Que peut-on vraiment faire tourner dessus ?

C'est là que le bât blesse. Anbernic a enfin révélé la puce, la RK3568. Cette puce est suffisante pour l'émulation des systèmes 8 et 16 bits (NES, Super Nintendo), la PlayStation 1 et, bien sûr, la Nintendo DS via l'émulateur DraStic.





Les jeux DS tournent parfaitement, même si les puristes noteront que la résolution de 640x480 n'est pas un multiple parfait de celle de la DS, causant de légères distorsions.

Faut-il s'attendre à émuler la 3DS ?

C'est la douche froide. Bien que les vidéos promotionnelles d'Anbernic aient montré des jeux 3DS en action, les premiers retours (notamment de Retro Game Corps) sont sans appel.

Le processeur RK3568 est trop faible. Même un jeu 3DS peu gourmand comme New Super Mario Bros 2 "plafonne aux deux tiers de la vitesse normale" sur l'émulation Citra MMJ. Cette console est donc une excellente machine à DS, mais une très mauvaise machine à 3DS.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix et la date de sortie ?

La console est en précommande à 93,99 dollars (environ 100 € hors frais de port). L'expédition est prévue pour le 15 décembre 2025, juste avant les fêtes.

Y a-t-il une sortie vidéo ?

Non, il n'y a pas de sortie vidéo filaire. Seule la projection sans fil est possible, mais elle entraîne une latence importante, la rendant peu pratique pour les jeux.

La résolution d'écran est-elle parfaite pour la DS ?

Non. La résolution de 640x480 est un ratio de 2,5x par rapport à celle de la DS d'origine. L'upscaling n'est pas "pixel perfect", ce qui peut créer de légères distorsions visuelles sur les jeux en pixel art.