Ayaneo est surtout connu pour ses consoles portables, souvent d'inspiration rétro. L'entreprise s'apprête à faire le grand saut dans l'arène la plus compétitive du monde : le smartphone. Via un teaser vidéo, la marque a confirmé l'arrivée du "Ayaneo Phone", un appareil qui se veut "un téléphone mobile rencontrant l'âme d'une console portable".

Que nous apprend ce premier teaser ?

La vidéo est courte et très vague, mais elle confirme plusieurs choses. L'appareil semble avoir un design de smartphone classique, rectangulaire, avec un double capteur photo à l'arrière, sans protrusion notable (à la Redmagic).

L'élément le plus important est la présence visible de ce qui ressemble à des gâchettes (shoulder buttons) sur la tranche, destinées à une utilisation horizontale. Cela suggère qu'Ayaneo ne se contente pas de puces haut de gamme et d'un bon refroidissement pour le jeu, mais mise sur des contrôles physiques intégrés, ce que les concurrents comme Asus ou Redmagic réservent aux accessoires.

Vers un retour du design "slider" ?

Cette annonce n'est pas une surprise totale. Ayaneo avait déjà mentionné le projet en août. Le téléphone s'inscrira dans la gamme "Remake" de l'entreprise, dédiée aux appareils rétro.

Cela a immédiatement lancé les rumeurs d'un design "coulissant" (slider), similaire à l'iconique Sony Xperia Play, où les contrôles seraient cachés sous l'écran. Le teaser actuel ne permet pas de confirmer ou d'infirmer cette piste.

Ayaneo peut-il vraiment s'imposer ?

Le défi est immense. Le marché du smartphone gaming est déjà bien occupé par des acteurs établis comme Asus (ROG) et Redmagic, qui dominent le segment avec des puces surpuissantes et des systèmes de refroidissement avancés.

Ayaneo devra se différencier. Si l'ajout de contrôles physiques est une vraie bonne idée, le prix sera le juge de paix. Les consoles de la marque sont connues pour être chères. Ce futur téléphone, qui tournera très certainement sous Android, ne sera sans doute pas bon marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le téléphone Ayaneo sortira-t-il en France ?

On ne le sait pas encore. Ayaneo n'a pas confirmé les marchés visés, et il est possible que le lancement soit réservé à l'Asie ou aux États-Unis dans un premier temps.

Qu'est-ce que la gamme "Remake" d'Ayaneo ?

C'est une ligne de produits d'Ayaneo qui s'inspire de designs rétro. Le téléphone s'inscrivant dans cette gamme, beaucoup s'attendent à un hommage à une ancienne console ou téléphone de jeu, comme le Sony Xperia Play.

Les téléphones gaming actuels n'ont-ils pas de boutons ?

Généralement non. Les smartphones gaming modernes (Asus ROG, Redmagic) privilégient les puces haut de gamme et le refroidissement, mais les contrôles physiques sont vendus comme des accessoires séparés, et non intégrés au châssis.