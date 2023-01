Sur Android Open Source Project, 9to5Google rapporte avoir repéré des lignes de code qui concernent la prochaine mise à jour majeure d'Android et des exigences plus strictes en matière d'API. Le but serait d'empêcher les utilisateurs d'installer des applications obsolètes - et potentiellement malveillantes - de manière plus globale.

Avec Android 14, la mesure irait plus loin que le cas des applications proposées dans le Play Store de Google. Pour cette boutique d'applications, des restrictions font en sorte que les développeurs ne peuvent par exemple pas publier de nouvelles applications ciblant d'anciennes versions d'Android.

Il est autrement question du niveau d'API qui est intimement lié à la capacité de pouvoir exploiter les dernières fonctionnalités et technologies d'Android, au regard de la confidentialité et de la sécurité.

Un impact pour du sideloading

Pour Android 14, l'idée serait d'étendre le blocage pour les fichiers APK d'applications ne répondant pas à un certain niveau d'API, avec également une impossibilité qui en découlera pour des boutiques d'applications tierces. Le fameux sideloading.

Android 14 set to block certain outdated apps from being installed https://t.co/MNXEyJvCeA by @SkylledDev — 9to5Google (@9to5Google) January 24, 2023

Selon l'analyse de 9to5Google, les appareils Android 14 ne bloqueront que les applications visant des versions particulièrement anciennes d'Android dans un premier temps. Le seuil devrait progressivement augmenter jusqu'à Android 6.0 et au-delà par la suite.

Un mécanisme serait toutefois prévu pour permettre l'installation d'une application obsolète via un shell de commande, tout en évitant une installation par inadvertance.