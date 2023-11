Fin octobre et après un long silence malgré les signalements, Google a fini par reconnaître un gros bug qui affecte des appareils Pixel ayant appliqué la mise à jour Android 14. Il touche les smartphones Pixel 6 et modèles ultérieurs pour lesquels plusieurs utilisateurs (autres que l'utilisateur principal) sont configurés.

Les cas de figure comprennent plusieurs types de profils (utilisateur, invité, compte enfant ou profil limité sur tablette), mais pas dans le cadre de la configuration de plus d'un compte Google connecté pour un même utilisateur principal ou des profils professionnels.

Les symptômes du bug sont handicapants. Ils vont de l'impossibilité d'accéder au stockage multimédia de l'appareil à une boucle de démarrage accompagnée d'un message pour la réinitialisation des données d'usine.

Un patch à tester (ou attendre sa diffusion)

Dans un délai de deux semaines, Google indique qu'une mise Android sera déployée en OTA pour les utilisateurs touchés par le bug et le retour d'un état dit opérationnel de leur appareil. Cela étant, le correctif ne devrait pas permettre la récupération des données pour les appareils qui redémarrent de manière répétée.

Google propose un formulaire en ligne pour les soucis d'accès au stockage interne depuis Android 14. Il permet de tester la mise à jour et la correction promise sur des appareils Pixel fonctionnant avec Android 14.

" Pour les appareils où l'utilisateur principal ne peut pas accéder au stockage multimédia, cela peut aider à résoudre le problème sans effacer les données de l'appareil. Remplissez le formulaire pour recevoir la mise à jour test dans les 24 heures. La mise à jour complète peut prendre 1 à 2 heures ", écrit Google.

Une autre mesure de contournement temporaire est de procéder à un rétablissement de la configuration d'usine du smartphone Pixel… et donc effacer le stockage de l'appareil. Pour un enfermement dans la boucle de démarrage, elle peut se faire en appuyant simultanément et pendant 10 à 15 secondes sur les boutons Volume et Marche/Arrêt.

Google n'a pas franchement assuré

Jusqu'à la disponibilité de la correction et sa diffusion en OTA, Google avait recommandé d'éviter de créer ou de se connecter à un utilisateur secondaire sur l'appareil. Une fois encore, Google remercie les utilisateurs touchés pour leur patience.

Cette patience a été mise à rude épreuve pendant près d'un mois pour certains… En outre, la solution apportée ne fera pas de miracle en matière de récupération des données à la suite du rétablissement de la configuration d'usine.

Ce n'est pas satisfaisant avec des appareils Pixel conçus par Google. Un bug aussi grave n'aurait pas dû se produire.