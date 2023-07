Xiaomi est visiblement pressé de proposer Android 14 sur ses smartphones, il faut dire qu'au fil des générations, la marque chinoise s'est de plus en plus empressée pour faire partie des premiers fabricants à déployer la dernière version majeure d'Android disponible sur le marché.

Sur les appareils du constructeur et ses filiales, cela se traduira, avec Android 14 par la sortie de la nouvelle interface MIUI 15. Si l'on devait y retrouver toutes les nouveautés d'Android 14, MIUI 15 devrait également faire la part belle à la personnalisation de l'écran de verrouillage, proposer de nouvelles applications et optimisations diverses.

MIUI 15 sur une foule d'appareils !

En attendant la sortie officielle d'Android 14, Xiaomi livre déjà une liste des appareils qui pourront profiter de la mise à jour évolutive vers MIUI 15 :

Appareils de la marque Xiaomi

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X (uncertain)

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Appareils de la marque Redmi

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo Edition

Redmi Note 12 Speed

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K60

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 Pro

Appareils de la marque POCO

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO M4 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro 5G

POCO F5

POCO F4

Selon une logique en place depuis des années, ce sont les appareils les plus récents et les plus haut de gamme qui seront servis en premier, et le déploiement sur les autres modèles sera progressif et pourrait prendre plusieurs mois.

En réagissant rapidement, Xiaomi espère se rapprocher du niveau de suivi des grands acteurs du marché du smartphone, notamment Samsung.