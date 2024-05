Selon les chiffres communiqués par Google, Android TV OS atteint 220 millions d'appareils actifs par mois dans le monde, ce qui représente une progression de 47 % sur un an. En marge du développement d'Android 15, le déploiement d'une mise à jour Android 14 pour TV est annoncé.

Au programme, des améliorations sont mentionnées en matière de performance, de durabilité, d'accessibilité et de multitâche. Elles s'adressent aux développeurs pour la création d'applications à destination de la TV.

Google détaille une expérience TV plus rapide et plus réactive, ainsi que l'ajout de nouveaux modes d'économie d'énergie. Ces derniers doivent offrir une gestion plus fine du contrôle de la consommation d'énergie en veille d'un téléviseur. Un mode dit optimisé autorise par exemple Google Cast (via Wi-Fi) et Google Assistant.

Du multitâche avec le PiP

Pour l'accessibilité, de nouvelles fonctionnalités comprennent des corrections de couleurs, des options d'affichage de texte, une meilleure navigation pour les utilisateurs qui peuvent toutes être activées ou désactivées à l'aide de raccourcis à distance.

Android 14 pour TV introduit des améliorations qui touchent la fonctionnalité Picture-in-Picture (PiP) et des API en rapport. Ce mode d'incrustation permet l'exécution d'une application en plein écran et d'une autre application dans une petite fenêtre.

" La fonctionnalité Picture-in-Picture est activée sur certains appareils répondant à nos critères de compatibilité matérielle ", précise Google aux développeurs. Les types d'utilisation sont les communications (appels vidéo ou vocaux), les intégrations en lien avec la maison intelligente (sonnettes connectées, moniteurs pour bébés), la santé (suivi de la condition physique ou surveillance de la santé), l'affichage de résultats sportifs en direct, d'actualités ou des cours boursiers.

Parce qu'il faut aussi parler du modèle d'IA Gemini

Google encourage par ailleurs les développeurs à migrer leurs applications de l'ancien toolkit Leanback UI pour les interfaces graphiques vers la nouvelle boîte à outils Compose for Android TV (en bêta).

Avec l'annonce d'Android 14 TV, le groupe souligne également que le modèle Gemini a été utilisé pour générer des descriptions personnalisées des contenus sur le carrousel de l'écran d'accueil. Ces descriptions sont basées sur les affinités avec les acteurs, les genres de films et de séries.

" Nous complétons désormais les descriptions manquantes ou non traduites de films et de séries afin que les utilisateurs découvrent de nouveaux contenus qu'ils n'auraient peut-être pas vus autrement. "