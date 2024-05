Le premier jour de l'événement Google I/O 2024 a été consacré à l'intelligence artificielle et aux derniers développements de l'IA Gemini. Le deuxième jour a porté sur le système d'exploitation mobile Android 15 attendu d'ici la fin de l'année mais qui passe dès à présent en Beta 2 pour les développeurs.

Elle peut être installée sur les smartphones Pixel des séries Pixel 6 à Pixel 8 ainsi que sur le Google Pixel Fold et la Pixel Tablet. Les modèles antérieurs ne peuvent pas installer Android 15 Beta 2.

Les Pixel à l'honneur mais pas seulement

Par ailleurs, Google ouvre désormais la Beta 1 d'Android 15 aux smartphones de différentes marques. Il s'agit essentiellement de fabricants chinois et japonais : Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivoet Xiaomi auront ainsi certains modèles éligibles à la beta de la prochaine évolution d'Android, permettant aux développeurs de tester leurs applications en amont de sa mise à disposition.

Android 15 Beta 2 met plus particulièrement l'accès sur la sécurité avec la création d'un espace privé (private space) permettant de mettre à l'abri des regards applications et fichiers sensibles et nécessitant une authentification supplémentaire.

La fonctionnalité est déjà proposée dans les interfaces spécifiques de certains fabricants mais elle se verra ici standardisée à l'ensemble des smartphones sous Android 15.

La nouvelle version d'Android assurera également une surveillance des applications malveillantes notamment si elles tournent en tâche de fond et se font passer pour une application légitime au premier plan. De nouveaux indicateurs empêcheront les applications malicieuses d'outrepasser les privilèges et de se faire passer pour d'autres applicaitons.

Elle renforce également l'obligation de mettre à jour les applications en faisant passer l'API level minimal à 24 (au lieu de 23 précédemment), de manière à s'assurer que les logiciels utilisent les moyens de protection récents.

Des ajustements pour l'expérience utilisateur

Du côté de l'expérience utilisateur, Android 15 va améliorer le multi-tâche sur grand écran en sauvegardant les préférences de l'utilisateur concenant le split-screen de manière à pouvoir retrouver rapidement sa disposition préférée des applications.

Le mode PiP (Picture in Picture) sera optimisé pour des transitions plus fluides afin de rendre son fonctionnement plus agréable. Il permet de regarder des vidéos dans une fenêtre tout en laissant la possibilité d'utiliser une autre application en même temps.

La fonction de retour de l'interface par gestuelle permettra désormais d'anticiper où l'on se retrouve après avoir activé la fonction tandis que les widgets proposeront du contenu enrichi en preview.

Enfin, vous pourrez même choisir votre genre (féminin, masculin, neutre, non personnalisé) dans les paramètres de manière à ce qu'Android s'adresse à vous comme vous le souhaitez. Ce réglage spécifique était déjà disponible à l'essai dans la version française et va être étendu à d'autres langues.