Une troisième version bêta est proposée pour Android 15. Elle constitue une étape importante qui correspond à la stabilité de la plateforme. Cela signifie que les API sont finalisées et que les développeurs peuvent tester leurs applications pour une compatibilité avec la future version stable d'Android 15. Google souligne que les applications ciblant Android 15 peuvent être rendues disponibles sur Google Play.

Par rapport à la précédente version bêta, la bêta 3 d'Android 15 est annoncée avec la dépréciation de WebSQL dans Android WebView, une expérience utilisateur améliorée pour les clés d'accès (passkeys) et le gestionnaire d'identifiants.

La connexion aux applications ayant recours à des clés d'accès avec reconnaissance faciale, empreinte digitale ou verrouillage de l'écran s'opère désormais en une seule étape au lieu de deux. Si l'invite de la clé d'accès est manquée pour une connexion, des options de secours comprennent les suggestions du clavier ou des menus déroulants.

Un espace privé avec Android 15

Encore une fois, Android 15 ne sera pas synonyme d'un afflux massif de nouveautés. La stratégie de Google a évolué et des apports ont lieu régulièrement, sans nécessairement attendre la publication d'une nouvelle version dite majeure du système d'exploitation mobile.

À retenir néanmoins une meilleure gestion du multitasking sur les appareils disposant d'un écran de grande taille grâce à davantage d'options, des aperçus de widgets plus riches, la possibilité de créer un espace privé pour isoler les applications sensibles et leurs données du reste de l'appareil. Cet espace séparé bénéficie d'une protection par authentification.

L'IA embarquée sera mise à contribution pour Google Play Protect et l'analyse de signaux comportementaux supplémentaires en lien avec l'utilisation d'autorisations et des interactions (applications et services). Elle jouera aussi un rôle dans la détection de vol et pour un verrouillage automatique le cas échéant.