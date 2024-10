La mise à jour Android 15 a su se faire attendre et la tentation peut être d'autant plus grande pour l'installer sans tarder sur les Google Pixel qui sont les premiers servis. Avec les smartphones Google Pixel 6… il faut toutefois songer à attendre encore un peu.

Android 15 est l'ultime mise à jour majeure d'Android pour le Pixel 6 qui avait introduit la puce Tensor. Des utilisateurs signalent que leur smartphone est devenu inutilisable à la suite du passage à Android 15. Les soupçons se portent du côté de l'activation de l'Espace privé.

Ce coffre-fort numérique sur le smartphone permet de créer un espace distinct pour organiser des applications et isoler leurs données. Quand l'espace privé est verrouillé, les applications n'apparaissent pas dans la liste des applications, les notifications et les paramètres. L'accès est conditionné à une authentification supplémentaire et son existence peut elle-même être masquée.

Une situation à surveiller

Pour le moment, les signalements de Pixel 6 problématiques avec Android 15 n'affolent pas les compteurs. Qui plus est, des utilisateurs de Pixel 6 ayant procédé à la mise à jour assurent ne pas avoir rencontré de souci.

Dans l'attente d'une réaction de Google (… espérons sans trop tarder pour une fois), éviter la mise jour Android 15 avec un Pixel 6 est pour le moment plutôt à conseiller, ou à défaut de ne pas encore s'aventurer à activer l'Espace privé.

L'année dernière, la sortie d'Android 14 avait provoqué un certain chaos en bloquant notamment des Pixel 6 et 7. Un problème d'accès au stockage était en lien avec une configuration pour plusieurs profils.