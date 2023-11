Tous les appareils Pixel fonctionnant avec Android 14 peuvent désormais prétendre à la mise à jour de novembre 2023. Le déploiement est progressif et permet de corriger divers bugs, dont le très problématique accès à l'espace de stockage de l'appareil.

Le correctif concerne les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold et jusqu'aux récents smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ces derniers ont été livrés d'office avec Android 14.

Le passage à Android 14 a pu empêcher l'utilisateur principal d'avoir accès à l'espace de stockage multimédia, ou a pu entraîner le redémarrage de l'appareil et l'affichage d'un message pour rétablir la configuration d'usine. Un refus provoquait une boucle de démarrage.

Le bug a eu lieu dans le cadre de la configuration de plusieurs utilisateurs (utilisateurs, invités, profils limités et comptes enfants), mais avec plusieurs comptes Google associés à l'utilisateur principal ou des profils professionnels.

Plus d'un mois après les signalements

" La mise à jour de novembre 2023 corrige un problème qui faisait parfois apparaître un manque d'espace de stockage sur les appareils avec plusieurs utilisateurs activés ou une boucle de redémarrage ", peut-on lire dans les notes de version.

Si Google avait présenté ses excuses pour ce bug, sa réaction a été longue à venir pour une confirmation, malgré les signalements d'utilisateurs. Certains signalements ont été particulièrement virulents, notamment après la perte de données suite à une réinitialisation de l'appareil. Le bug a même été comparé à un ransomware.

Afin d'éviter que la situation n'empire, Google avait tout de même diffusé une mise à jour du système Google Play pour éviter le déclenchement du bug sur d'autres appareils, tout en recommandant de ne pas créer un profil utilisateur secondaire ou de s'y connecter.

Pour des appareils bloqués dans une boucle de démarrage, Google avait évoqué la quête de moyens permettant de récupérer certaines données. A priori… il faut faire une croix dessus.

La survenue et le traitement de ce bug s'apparentent à un fiasco et Google devra en tirer les enseignements nécessaires. C'est pour ainsi dire inadmissible avec des appareils conçus par Google. Le bug a en outre mis à mal le mécanisme des partitions système A et B.

Les autres corrections apportées

La mise à jour de novembre pour les Google Pixel corrige également un bug se manifestant par un flash vert lorsque l'écran s'éteint sur le Pixel 7 Pro, résout un problème de saccades à l'écran pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il est également fait mention de la correction d'un problème d'instabilité NFC.