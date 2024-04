Transformer son smartphone en ordinateur d'appoint, c'est le rêve du client léger utilisable n'importe où en association avec un écran et un clavier mais cette promesse reste difficile non pas à concrétiser mais à rendre ergonomique.

Depuis des années, plusieurs fabricants ont tenté de proposer un mode bureau qui fait du smartphone l'unité centrale d'un système léger, l'une des initiatives les plus ambitieuses restant le mode DeX de Samsung proposé sur ses smartphones haut de gamme.

Le site Android Authority rappelle que l'intégration d'un mode bureau directement par Google est présente depuis Android 10 mais n'a jamais été peaufinée, sa présence étant surtout destinée aux développeurs.

Plus de souplesse dans les fenêtres

La fonctionnalité a tout de même connu des améliorations avec Android 13, notamment pour la gestion de l'affichage de plusieurs fenêtres contenant chacune une application Android, mais l'expérience utilisateur n'est pas encore au niveau des systèmes d'exploitation pour PC.

Cela devrait changer avec Android 15. Android Authority note que les dernières betas d'Android 14 cachent des évolutions du mode bureau qui ne seront sans doute rendues publiques qu'avec la prochaine version de l'OS mobile, une fois que tout sera finalisé.

Dans les dernières évolutions, le positionnement et le redimensionnement des fenêtres est beaucoup plus fluide et un menu dans la barre supérieure permet certains ajustements pour faire du multi-écran ou donner la priorité à une fenêtre.

Le déplacement des fenêtres sur les côtés de l'écran permet de les redimensionner automatiquement pour occuper un demi-écran et il devient beaucoup plus facile de revenir au format freeform et de placer les fenêtres en fonction des besoins.

Pas encore un vrai mode bureau mais on s'en approche

S'il s'agit là d'une évolution ergonomique attendue pour rendre le mode bureau plus pratique, il reste bien des points à améliorer pour que cette fonctionnalité puisse se substituer à un système d'exploitation de PC.

Il manque toujours un launcher adapté et le support des raccourcis clavier classiques des ordinateurs dans beaucoup d'applications. Les optimisations sont bienvenues mais pas encore suffisantes pour en faire un vrai mode bureau natif.

Les meilleurs choix pour celles et ceux qui ont besoin de cette fonction restent les solutions dédiées fournies par Samsung (mode Dex) ou Motorola mode Ready For), bien plus abouties mais nécessitant de disposer d'un smartphone haut de gamme de la marque.