Le déploiement d'Android 15 vient enfin de commencer. Il concerne dans un premier temps les appareils Pixel de Google (à partir du Pixel 6), en rappelant que son socle sans les éléments additionnels fournis par Google était déjà disponible sur Android Open Source Project (AOSP).

Parmi les principales nouveautés d'Android 15, Google met en avant l'espace privé qui est comparé à un coffre-fort numérique sur le smartphone. Il est possible de créer un espace distinct pour organiser des applications potentiellement sensibles et isoler leurs données du reste de l'appareil.

Quand l'espace privé est verrouillé, les applications n'apparaissent pas dans la liste des applications, les notifications et les paramètres. L'accès est conditionné à une authentification supplémentaire, tandis que l'existence de l'espace privé peut elle-même être masquée.

Des nouveautés antivol (non exclusives)

En lien avec le verrouillage de l'appareil, les protections antivol sont renforcées. Un verrouillage automatique en cas de détection de vol ou encore un verrouillage à distance plus efficace.

L'IA est utilisée pour détecter si un smartphone est arraché des mains et que la personne essaie de s'enfuir en courant, à vélo ou en voiture. Un verrouillage à distance peut aussi se faire depuis n'importe quel appareil grâce au numéro de téléphone et un contrôle de sécurité.

Les nouveautés antivol ne sont toutefois pas une exclusivité Android 15. Elles arrivent pour la plupart des appareils équipés d'Android 10.

Bonne nouvelle pour l'espace de stockage

Sur les appareils pliants et tablettes, Android 15 apporte des changements au niveau de l'interface, dont la possibilité d'épingler facilement et de détacher la barre des tâches flottante sur l'écran. Le mode multitâche est promis plus efficace.

D'autres améliorations concernent l'archivage des applications pour libérer de l'espace sans supprimer les données personnelles associées, une navigation qui prend en charge la prévisualisation avec la gestuelle de retour, l'ajout d'un mode " Boost en basse lumière " pour l'appareil photo.

Un Feature Drop en prime

En marge du déploiement d'Android 15, les appareils Google Pixel ont également droit à un Feature Drop. Du côté des smartphones, des nouveautés jusqu'à présent propres aux Pixel 9 sont par exemple déployées sur des Pixel plus anciens.

Cela comprend des améliorations pour les couleurs avec les enregistrements vidéo sous-marins (série Pixel 9), l'isolation des sons avec la Gomme magique audio pour les vidéos (à partir des Pixel 8), un vibreur adaptatif vibration adaptative en fonction de l'environnement sonore (à partir des Pixel 7), l'ajout de l'astrophotographie en mode Vision de nuit (à partir des Pixel 6).

À noter aussi que l'application Thermomètre sur Pixel 8 Pro peut dorénavant utiliser l'appareil photo pour cibler précisement une surface à mesurer, tandis que l'application Pixel Météo intègre un suivi du pollen pour être informé des niveaux d'allergènes.

Au-delà des smartphones Pixel, une tuile pour des contacts individuels peut être ajoutée à la Pixel Watch et tous les modèles d'écouteurs Pixel Buds bénéficient de l'accès à Gemini.