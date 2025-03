Google propose une troisième version bêta d'Android 16 qui atteint le stade de stabilité de la plateforme. Cela signifie que les API sont verrouillées pour la compatibilité des applications avec la future version stable d'Android 16.

« Les fonctionnalités côté applications sont finalisées et vous pouvez déployer vos applications Android 16 sur le Play Store dès maintenant », écrit Google en s'adressant aux développeurs d'applications.

Les nouveautés annoncées avec Android 16 Beta 3

Sur les Pixel 9, la technologie Auracast basée sur Bluetooth LE Audio est désormais compatible avec les aides auditives. « Auracast permet aux aides auditives et écouteurs compatibles de recevoir des flux audio directs depuis des lieux publics comme les aéroports, les concerts et les salles de classe. »

Sans annonce particulière, Auracast avait discrètement fait son apparition dès la première Developer Preview (DP1) d'Android 16 pour le partage audio et la diffusion vers des appareils Bluetooth LE Audio à proximité. À noter que Samsung prend déjà en charge Auracast.

Pour les utilisateurs malvoyants, Android 16 Beta 3 introduit le texte en surbrillance qui remplace le texte à contraste élevé en ajoutant une bordure autour des caractères. La lisibilité est améliorée avec une meilleure distinction entre le texte et l'arrière-plan.

En matière de sécurité des données, une fonctionnalité optionnelle Local Network Protection (LNP) offre un contrôle accru sur les applications pouvant accéder aux appareils connectés à leur réseau local. Actuellement, Google souligne que toute application disposant de l'autorisation Internet peut communiquer avec les appareils du réseau local.

« LNP exigera des applications qu'elles demandent une autorisation spécifique pour accéder au réseau local. » Dans Android 16, il s'agit d'un test pour la fonctionnalité LNP qui est prévue pour une future version majeure d'Android.

D'autres nouveautés passées sous silence

Google ne dévoile pas tout au sujet de la Beta 3 d'Android 16. Android Authority confirme l'implémentation d'une fonctionnalité pour la santé de la batterie et découvre par exemple des changements pour les notifications et le panneau des paramètres rapides.

Dans les clous du nouveau calendrier d'Android

La feuille de route dévoilée fin 2024 est respectée pour une version majeure d'Android 16 attendue dans le courant du deuxième trimestre, et probablement en juin prochain. Elle est essentiellement qualifiée de majeure au regard du SDK.

Au quatrième trimestre, une version mineure sera aussi accompagnée de nouvelles API dans une moindre ampleur, tandis qu'elle proposera des mises à jour de fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bugs.

Hormis les versions majeure et mineure d'Android, Google a prévu des mises à jour incrémentielles qui sont l'équivalent des QPR (Quarterly Platform Releases) ayant pour but d'assurer le maintien de la qualité. Elles sont calées pour le premier et le troisième trimestre de chaque année.