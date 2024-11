L'année prochaine, il y aura une version majeure d'Android au deuxième trimestre et une version mineure au quatrième trimestre.

Pour les développeurs, Google indique que la version majeure du deuxième trimestre sera la seule mouture d'Android de l'année 2025 à inclure des changements de comportement du système susceptibles d'affecter les applications, en plus de nouvelles API.

Au lieu du troisième trimestre (comme précédemment), une publication de la version majeure d'Android au deuxième trimestre devra permettre un alignement plus pertinent avec les lancements de nouveaux smartphones. " Davantage d'appareils pourront bénéficier de la version majeure d'Android plus tôt. "

Android 16 arrivera tôt en 2025

Concernant la version dite mineure d'Android du quatrième trimestre, elle sera aussi accompagnée de nouvelles API pour les développeurs, mais proposera sinon des mises à jour de fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bugs depuis la version majeure.

Le niveau d'API sera un tantinet relevé, sans cependant être synonyme d'un passage d'Android 16 à Android 17 pour 2025… par exemple.

Hormis la version majeure et mineure d'Android, Google a également prévu des versions au premier et au troisième trimestre en tant que mises à jour incrémentielles. L'équivalent des QPR (Quarterly Platform Releases) qui auront pour but d'assurer le maintien de la qualité.

L'IA générative donne le ton

Avec son nouveau rythme de publication pour les versions d'Android, Google évoque " une accélération de l'innovation dans les applications et les appareils ", tout en améliorant " la stabilité et la qualité pour les utilisateurs et les développeurs. "

Depuis un certain temps déjà, l'ajout de nouveautés pour Android n'était plus réservé à un seul grand rendez-vous annuel avec une grosse mouture du système d'exploitation mobile.

L'adaptation de Google se poursuit en gardant désormais à l'esprit les évolutions en lien avec l'IA générative (et Gemini) à mettre plus vite dans les mains des développeurs.