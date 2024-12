La prochaine mouture majeure d'Android va arriver dans le courant du deuxième trimestre 2025. Google a adopté un nouveau rythme de publication et c'est ainsi qu'une deuxième Developer Preview (DP2) est d'ores et déjà annoncée pour Android 16.

« Cette DP2 comprend des modifications conçues pour améliorer l'expérience des applications, améliorer l'autonomie de la batterie et augmenter les performances tout en minimisant les incompatibilités », écrit Google en s'adressant donc aux développeurs.

Avec la DP2 d'Android 16

En matière d'API, Android 16 DP2 ajoute la prise en charge d'effets haptiques plus complexes et facilite l'activation d'animations de retour en arrière prédictif du système pour les applications. Des optimisations concernent l'exécution des tâches par le biais d'un ajustement en fonction de l'état d'une application et des restrictions du système.

Pour le sélecteur de photos, l'arrivée prochaine d'une recherche cloud est signalée. Un autre point souligné est pour le taux de rafraîchissement adaptatif, dont le support est amélioré afin de permettre aux applications de mieux gérer la consommation d'énergie.

Avec le Wi-Fi Ranging (802.11az) et l'estimation précise de la localisation des appareils à l'intérieur des bâtiments (Wi-Fi 6), des mesures de sécurité supplémentaires sont évoquées. Notamment, pour la protection contre des attaques de type man-in-the-middle.

La bêta en dira plus sur Android 16

Pas de surprise, une Developer Preview 2 n'est pas l'occasion de dévoiler les nouveautés grand public à attendre avec Android 16. Pour cela, il faudra attendre l'entrée en phase bêta qui est prévue pour début 2025 et devrait s'étendre tout au long du premier trimestre.